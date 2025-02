El desgarrador pedido del padre de Kim Gómez al papá del asesino: "Llevale uno..."

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Marcos Gómez, el padre de la víctima, expresó su angustia frente a la prensa. “Nos destrozaron, nos hicieron mierda. La tengo a la mamá de mi nena muriéndose. ¿Les parece justo? ¿Cómo se pueden meter con una criatura?”, exclamó. Poco después, los restos de Kim fueron trasladados al cementerio local, donde el duelo continuó.

los-acusados-por-la-muerte-de-kim-gomez-tienen-14-y-17-anos-foto-facebook-cielo-gomez-policia-bonaerense-62IOQM2SOBH7HLP7YUDZGWJN2M.avif Kim Gómez y los acusados de su brutal muerte.

El inesperado mensaje del padre del acusado

En medio de su sufrimiento, Marcos reveló un detalle que sorprendió a todos: el padre de uno de los delincuentes, Héctor, se comunicó con él. Según contó Marcos, Héctor intentó pedirle disculpas. Pero para el padre de Kim, un simple mensaje no era suficiente. “Me quiso pedir disculpas y le quiero dar la oportunidad de que me mire a la cara y me lo diga de frente”, expresó.

“Tu hijo me la mató. Vení a enfrentar mi dolor. Andá al cementerio a despedir a mi hija”, sentenció con firmeza. En un momento de máxima emoción, Marcos mencionó algo que conmovió a todos los presentes. Hablándole nuevamente al padre del acusado, le hizo un pedido simbólico. “A mi hija le gustan los capibaras. Llevale uno”, dijo.