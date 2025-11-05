Giro inesperado en la causa Lowrdez: su defensa será querellante tras el procesamiento de su ex novio

Embed

“Cuando fue abordada, se encontraba en un momento de crisis, cuando una persona no puede dimensionar lo que pasa”, señaló su abogado sobre los dichos anteriores de la cantante.

Los fiscales reconstruyeron los hechos a partir de marcas físicas, silencios y testimonios de allegados, que describieron cómo García Gómez presuntamente la habría aislado, amenazado y retenido en su domicilio en distintas ocasiones. De acuerdo con la querella, el acusado enfrenta cargos por varios delitos que podrían derivar en penas de hasta 20 años de prisión.

El cambio de posición de Lowrdez

Aunque en un principio Lowrdez evitó definirse como víctima de violencia, en las últimas semanas decidió acompañar el proceso judicial y cuenta con asistencia psicológica y el apoyo de sus amigas más cercanas.

Su madre, Mabel, consideró que la presentación como querellante “es un paso adelante” para la artista: “Está tomando contacto con todo lo que pasó. La prisión preventiva le da tiempo para reconstituirse y entender dónde estaba metida”, expresó.

Yamil Castro Bianchi, al confirmar la decisión judicial.

La situación judicial de Leandro García Gómez

El exnovio de Lowrdez Fernández continuará detenido en la alcaidía de la calle Beazley al 3800, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el juez ordenó un embargo por 15 millones de pesos sobre sus bienes.

Según el abogado Castro Bianchi, la investigación seguirá avanzando con nuevas medidas de prueba y declaraciones para profundizar la reconstrucción del vínculo y las circunstancias en que la cantante fue encontrada.