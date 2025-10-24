Así fue el impactante ingreso policial al departamento donde Lowrdez Fernández permanecía cautiva

Además, dejó en claro cuál fue el objetivo de los efectivos tras la llamada que recibieron por la tarde de Lowrdez: “A través de esa comunicación buscaban interceptar el teléfono para determinar su ubicación. Lo que le dio a la Policía de la Ciudad fue la certeza de que estaba en el departamento de Leandro García Gómez”.

Cómo fue la detención de Leandro García Gómez

Minutos antes de la medianoche del jueves, en Polémica en el bar (América TV) se difundieron las imágenes del momento en que Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández, salió del edificio de Palermo detenido y esposado.

Según trascendió, la cantante de Bandana había permanecido retenida durante toda la jornada en una de las habitaciones del departamento. Incluso cuando los efectivos policiales ingresaron con la orden de allanamiento ya emitida, García Gómez la habría mantenido bajo control, dificultando cualquier intento de comunicación con el exterior.

Se informó además que Lowrdez se encontraba sedada y en estado de shock, imposibilitada de dar información sobre su paradero. La intervención policial se produjo luego de que vecinos alertaran sobre movimientos extraños y ruidos provenientes del inmueble.

"Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí", contó Yanina Latorre en LAM (América TV), dando detalles sobre la situación crítica de la cantante.

La panelista agregó, con información directa del operativo: "Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada".