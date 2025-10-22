Bautista, el hijo de Emanuel Ortega, cautivó con una canción para su mamá y un mensaje sobre salud mental

image

El cierre de su mensaje fue tan simple como profundo: “Hoy y siempre, feliz Día de la Madre. Gracias por no rendirte”. Entre los miles de comentarios que recibió, el más emotivo fue el de su propia madre, Ana Paula Dutil, quien respondió con un sentido “Te amo”.

La historia de Dutil es conocida. En una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, la modelo habló sin filtros sobre su lucha: “Siento que mi depresión viene de la niñez. Estaba deprimida sin estar diagnosticada, y cuando regresé a vivir a Argentina después de diez años afuera y me separé, todo el cambio no me ayudó”.

Durante ese proceso, sus hijos, India y Bautista Ortega, fueron su mayor sostén. India, en diálogo con No lo piensen tanto! de Multitalent TV, lo expresó con ternura: “Mi mamá me dio vida, me acompañó todos mis años de vida, me dio todo lo que necesito. ¡Entonces no la puedo dejar!”.

¿Por qué Bautista Ortega no está con su mamá y convive con su papá y Julieta Prandi?

Del amor entre Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil nació Bautista Ortega, quien, tras la separación de sus padres, decidió quedarse a vivir con su madre. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas cambiaron y finalmente se mudó con su padre. La diseñadora explicó cuál fue el motivo detrás de esa decisión.

La madre del joven atravesó momentos difíciles en los últimos años: una depresión no diagnosticada, el divorcio de Emanuel Ortega después de una larga historia de amor —de la cual nacieron dos hijos— y un intento de quitarse la vida.

Después de tocar fondo, Ana Paula logró salir adelante. Sin embargo, reconoció que hay aspectos que todavía le cuestan, como motivar a su hijo respecto a su futuro. A sus 23 años, Bautista Ortega aún no tiene definido qué camino quiere seguir.

“Tiene mucho del papá, pero es su versión femenina. Es signo Leo con luna en Cáncer: tiene muchísima personalidad”, expresó Dutil sobre el joven, quien intenta abrirse paso en el mundo del modelaje, la actividad que hoy ocupa la mayor parte de su tiempo.

“Cuando terminó el colegio, no quiso seguir estudiando, y yo creo que es importante estudiar”, contó Ana Paula, dejando entrever que entre ambos surgieron algunas diferencias por este motivo.

La ex de Emanuel reconoció que nunca logró motivarlo ni ayudarlo a encontrar un rumbo tras finalizar la escuela, por lo que decidió recurrir al padre: “Hasta hace poco estaba viviendo en casa, pero yo no sé poner límites, soy bastante blanda con todos mis hijos. Bautista estuvo bastante tiempo sin hacer mucho, le cuesta encontrar qué le gusta”.

Finalmente, juntos tomaron la decisión de que lo mejor para Bautista era convivir con su padre y la pareja de él, Julieta Prandi. “Un día hablamos los tres y le dije que yo no lo estaba ayudando y que creía que vivir con el papá lo iba a ayudar, y él aceptó”, explicó Ana Paula Dutil sobre la determinación familiar.