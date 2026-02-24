¡Tremendo! Emma Vich ventiló la maldad que le hizo Juani Car en la previa de Gran Hermano 2026

TW Emma Vich sobre Juani Car GH

Pero eso no fue todo. Lejos de quedarse en una sola publicación, Emma redobló la apuesta con otra frase cargada de ironía y desafío: “Te quiero ver ahora a dónde llegas. Te morías por entrar, quiero seguir viendo Gran Hermano”.

Las palabras no pasaron inadvertidas. En cuestión de minutos, la captura del posteo comenzó a circular con fuerza, instalando el tema como uno de los ejes de debate entre los seguidores del reality.

Como si hiciera falta echar más leña al fuego, el exjugador también trajo al presente un viejo mensaje que, según recordó, Juani Car le había dedicado en 2024. En aquel entonces, el actor había escrito: “Necesito que Emma desaparezca de este programa. Voy a terminar cayendo en la homofobia y siendo cancelado de nuevo”.

Así, el debut de la nueva temporada no solo dejó estrategias en marcha y alianzas en formación dentro de la casa, sino también un enfrentamiento que promete seguir dando que hablar fuera de cámara.

Juani Car 1

Cuál fue la reacción de Zoe Bogach al ver el ingreso de su ex Manuel Ibero a Gran Hermano

La noche en la que Manuel Ibero cruzó la puerta de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo todos los condimentos, pero lo que verdaderamente hizo estallar las redes fue la reacción en vivo de Zoe Bogach, su expareja y exparticipante del reality . El instante quedó capturado en un stream y, casi de inmediato, el video comenzó a circular con fuerza en X, Instagram y TikTok, donde los usuarios no tardaron en opinar.

En lugar de ubicarse en el estudio junto a otros exjugadores del reality, Zoe Bogach eligió seguir la gala desde otro espacio. Se sumó a la transmisión encabezada por Lucía Maidana, con quien compartió su paso por el programa, y desde allí observó en directo el ingreso de Manuel Ibero. Su expresión lo dijo todo: sorpresa, incomodidad y una cuota de ironía que no pasó inadvertida. Entre carcajadas nerviosas y miradas cómplices con sus compañeras, el momento se volvió rápidamente viral.

No es un dato menor que Manuel Ibero alcanzó notoriedad mediática por su relación con la ex GH y por la conflictiva separación que protagonizaron. La ruptura estuvo envuelta en fuertes versiones de infidelidad que la propia rubia hizo públicas, lo que derivó en un intercambio de declaraciones y reproches que dejó heridas expuestas.

Embed

Semanas antes de que se confirmara su ingreso al ciclo de Telefe, Zoe Bogach ya había manifestado públicamente su malestar ante la posibilidad de que él formara parte del mismo formato que la lanzó a la popularidad y que, según sostuvo, él había criticado en otro momento. Ese descargo anticipaba que la situación no le resultaría indiferente.

Por eso, cuando finalmente las puertas de la casa se abrieron y Manuel Ibero apareció en pantalla, el impacto fue inmediato. En el stream también estaban Lucía Maidana y Olivia Wald, quienes no ocultaron su asombro y acompañaron a su amiga mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo.

Fiel a su estilo frontal, Zoe Bogach no se guardó nada y lanzó apenas lo vio: “Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!”, así como también disparó picante: “Ponete una remera, boludo, no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”.