La fiscalía detalló cómo habría sido la desaparición de Loan y cuál fue el rol de cada acusado

La fiscalía entiende que ese desplazamiento fue una acción coordinada para aislar al chico y facilitar su desaparición.

Benítez aparece como uno de los principales comprometidos. Los investigadores remarcaron que fue uno de los últimos adultos en verlo y señalaron contradicciones en sus declaraciones, además de movimientos y comunicaciones posteriores que consideran indicios de participación directa.

En el caso de Laudelina Peña, la acusación sostiene que también habría convencido a una de las mujeres presentes para que regresara a la vivienda, dejando a los niños bajo el control exclusivo del grupo.

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El rol atribuido a Pérez y Caillava

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Carlos Pérez y María Victoria Caillava permanecían en la casa de Catalina cuando Loan fue llevado al naranjal. Sin embargo, sostienen que fueron ellos quienes retiraron al menor del lugar en la camioneta Ford Ranger blanca.

Uno de los elementos destacados por la acusación es el hallazgo de rastros aromáticos compatibles con el niño en el vehículo, lo que para los investigadores refuerza la hipótesis de que allí se concretó el traslado.

La acusación contra el comisario Maciel

La fiscalía también apuntó contra el ex comisario Walter Maciel, acusado de haber participado en el encubrimiento posterior. Según los fiscales, utilizó su cargo para obstaculizar la investigación desde las primeras horas, construyendo una escena orientada a instalar la hipótesis de que Loan se había perdido en el monte.

En ese contexto, interpretan el hallazgo del botín del menor como parte de una maniobra destinada a reforzar esa versión. Además, remarcaron que los operativos con perros no lograron establecer una trayectoria compatible con un extravío.

Laudelina Peña volvió a aparecer en esta etapa de la reconstrucción. Los investigadores remarcaron las comunicaciones que mantuvo con Benítez y recordaron que inicialmente impulsó la versión de un supuesto accidente con la camioneta de Pérez y Caillava, hipótesis que luego ella misma descartó.

LOAN PEÑA

La estructura señalada por la fiscalía

En paralelo, los investigadores describieron la existencia de un segundo grupo de imputados, acusados de entorpecer la causa. Elizabeth Cutaia y Alan Cañete fueron identificados como referentes de una organización que, según la acusación, operó bajo la fachada de la Fundación Dupuy.

Junto con Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Leonardo Rubio, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Verónica Machuca Yuni y Valeria López, habrían retenido a menores y testigos en el hotel Despertar del Iberá, manipulado declaraciones e intentado instalar hipótesis alternativas, entre ellas la de un supuesto ajuste narco, con el objetivo de desviar la investigación.

La acusación también les atribuye maniobras irregulares para obtener dinero del municipio de 9 de Julio mediante facturación por servicios realizados por personas sin título habilitante.

Loan imputados comienzo del Juicio

Por su parte, el psicólogo Esteban Rossi Colombo está imputado por falso testimonio y por la difusión de información sensible relacionada con menores de edad.

Con esta reconstrucción, la fiscalía sostiene que Loan fue sustraído por personas de su círculo de confianza, retirado del lugar con apoyo logístico y posteriormente ocultado mediante acciones coordinadas, a las que se sumaron otras maniobras destinadas a alterar el curso de la investigación.