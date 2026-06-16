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Caso Loan: el abogado de Millapi y Ramírez contó la principal hipótesis de sus defendidos

Marcelo Hanson indicó que sus representados fueron a la reunión porque “estaban invitados por la abuela”. Con 186 testigos citados y 17 imputados en el banquillo, empezó en Corrientes el juicio por la desaparición del menor.

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Mónica Millapi y

Mónica Millapi y, su esposo, Daniel Ramírez, están procesados por la desaparición de Loan. (Foto: archivo)

Con 186 testigos citados y 17 imputados en el banquillo, empezó en Corrientes el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. En ese contexto, Marcelo Hanson, el abogado de Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, a los que se los acusa de participar en la desaparición del menor, sostuvo: “Ellos creen que se lo llevaron”.

Leé también Caso Loan: comenzó el juicio oral con 17 imputados y sigue la incógnita de qué pasó con el nene
El inicio del juicio será este martes en Corrientes. (Foto: archivo).

En A24, el letrado comentó: “¿Sé les ocurriría secuestrar a un chico en el medio del campo, con toda la familia allí? La respuesta es no”, y dijo que sus clientes fueron “invitados por la abuela Catalina, de hecho Ramírez estaba en duda de ir por la enfermedad de un familiar, pero la reunión se realizó en honor al santo de a la abuela”.

La primera jornada estaba prevista para las 9, pero empezó a las 10. En uno de los cuartos intermedios Hanson comentó que a Ramírez y Millapi le leyeron su actuación. “No quedó en claro de qué se los acusa, según dice lo que leyeron es porque estaban en el lugar y supuestamente tienen algo que ver e insólitamente la Cámara de Apelaciones introduce la cuestión del plan, pero no es la acusación real de la causa y esta defensa pidió que se revise”.

“Millapi declaró en su momento que los nenes estaban en la naranja mientras ellos hablaban por teléfono por el familiar enfermo. Ellos creen, con Ramírez, que alguien se lo llevó y no se creyeron jamás lo de la pérdida, todos los chicos que declararon en cámara Gesell dijeron lo mismo, que Loan se fue sólo y se les pierde de la vista pero que alguien se lo llevó”, comentó Hanson.

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Además, agregó que una reconstrucción a esta altura del juicio: “Las dos que se hicieron mucho no aportaron, hacer una nueva es retrasar el juicio. A Loan se lo llevaron si no fue alguno de los que estaba en la casa, fue alguien que conocía a Loan de afuera, mucho más no hay”.

Las sospechas están desde el principio, sobre los once, sobre todo de los que quedaron en la casa. ¿Cómo fue que las autoridades no revisaron todo desde el primer momento? Ahí entran todos, no sólo el comisario Maciel”, agregó el abogado.

Victoria Caillava y Carlos Pérez tienen signos en los dos autos del olor de Loan”, indicó para mostrar una de las hipótesis de sus clientes, pero detalló que “todos pudieron haber sido”.

Una nueva detención en el caso Loan

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes declaró en rebeldía a Federico Rossi Colombo por no haberse presentado a la audiencia y ordenó su detención.

Cuando Rossi Colombo se conectó a la audiencia de forma remota a través de Zoom, acompañado por un nuevo abogado defensor. El tribunal le preguntó si aceptaba la representación del letrado, identificado como Delgado, quien asumió esta misma mañana. De inmediato, los jueces le exigieron explicaciones por su ausencia en el inicio del debate.

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Esteban Rossi Colombo, uno de los acusados en la causa, fue declarado en rebeldía. (Foto: archivo)

Esteban Rossi Colombo, uno de los acusados en la causa, fue declarado en rebeldía. (Foto: archivo)

El imputado aseguró que no contaba con recursos económicos para viajar ni para pagar un abogado. “No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado. Surgieron situaciones y no conseguía, hasta que hablé con Delgado y accedió a defenderme”, explicó ante el tribunal.

Por su parte, el defensor indicó que tomó el caso horas antes del inicio de la audiencia y solicitó un plazo de 72 horas para estudiar el expediente. El pedido fue rechazado por el tribunal, que remarcó que el imputado ya estaba debidamente notificado y debía haber previsto su defensa con anterioridad.

Ahora, el tribunal, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, deberá resolver el futuro de Rossi Colombo.

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