Caso Loan: el abogado de Millapi y Ramírez contó la principal hipótesis de sus defendidos

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Además, agregó que una reconstrucción a esta altura del juicio: “Las dos que se hicieron mucho no aportaron, hacer una nueva es retrasar el juicio. A Loan se lo llevaron si no fue alguno de los que estaba en la casa, fue alguien que conocía a Loan de afuera, mucho más no hay”.

“Las sospechas están desde el principio, sobre los once, sobre todo de los que quedaron en la casa. ¿Cómo fue que las autoridades no revisaron todo desde el primer momento? Ahí entran todos, no sólo el comisario Maciel”, agregó el abogado.

“Victoria Caillava y Carlos Pérez tienen signos en los dos autos del olor de Loan”, indicó para mostrar una de las hipótesis de sus clientes, pero detalló que “todos pudieron haber sido”.

Una nueva detención en el caso Loan

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes declaró en rebeldía a Federico Rossi Colombo por no haberse presentado a la audiencia y ordenó su detención.

Cuando Rossi Colombo se conectó a la audiencia de forma remota a través de Zoom, acompañado por un nuevo abogado defensor. El tribunal le preguntó si aceptaba la representación del letrado, identificado como Delgado, quien asumió esta misma mañana. De inmediato, los jueces le exigieron explicaciones por su ausencia en el inicio del debate.

loan (2) Esteban Rossi Colombo, uno de los acusados en la causa, fue declarado en rebeldía. (Foto: archivo)

El imputado aseguró que no contaba con recursos económicos para viajar ni para pagar un abogado. “No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado. Surgieron situaciones y no conseguía, hasta que hablé con Delgado y accedió a defenderme”, explicó ante el tribunal.

Por su parte, el defensor indicó que tomó el caso horas antes del inicio de la audiencia y solicitó un plazo de 72 horas para estudiar el expediente. El pedido fue rechazado por el tribunal, que remarcó que el imputado ya estaba debidamente notificado y debía haber previsto su defensa con anterioridad.

Ahora, el tribunal, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, deberá resolver el futuro de Rossi Colombo.