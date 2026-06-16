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Juicio por Loan: la insólita excusa que puso el imputado que no se presentó en el inicio de la audiencia

Federico Rossi Colombo, el psicólogo que intervino en los primeros meses de la investigación, explicó por qué no se presentó esta mañana en el inicio de la audiencia. Creen que habría influido en las declaraciones de los menores.

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El tribunal a cargo del juicio declaró en rebeldía a Federico Rossi Colombo. (Foto: captura NA)

El tribunal a cargo del juicio declaró en rebeldía a Federico Rossi Colombo. (Foto: captura NA)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes declaró en rebeldía a Federico Rossi Colombo por no haberse presentado a la audiencia y ordenó su detención. El imputado del caso Loan Danilo Peña después apareció en una declaración por Zoom y contó por qué no estuvo presente en el inicio de la audiencia: "No tenía ni dinero para ir ni abogado".

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La audiencia inaugural debía comenzar a las 9 de la mañana, pero se retrasó una hora debido a una situación que generó sorpresa dentro de la sala.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes declararon en rebeldía a Federico Rossi Colombo, uno de los acusados por presunto entorpecimiento de la investigación, al constatar que no se había presentado al inicio del debate. Como consecuencia, ordenaron su inmediata detención.

Sin embargo, cuando la medida ya había sido dispuesta, Rossi Colombo se conectó a la audiencia mediante Zoom acompañado por un nuevo abogado defensor, identificado como Delgado, quien asumió su representación apenas horas antes del inicio del juicio.

Zoom caso Loan
El imputado declarado en rebeldía apareció por Zoom. (Foto: captura)

El imputado declarado en rebeldía apareció por Zoom. (Foto: captura)

Ante el tribunal, el imputado aseguró que no había podido viajar por problemas económicos. “No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado. Surgieron situaciones y no conseguía defensa hasta que hablé con Delgado y accedió a representarme”, sostuvo.

Su nuevo defensor solicitó una prórroga de 72 horas para analizar el expediente, pero el pedido fue rechazado por los magistrados, quienes remarcaron que Rossi Colombo había sido debidamente notificado y debía haber garantizado su defensa con antelación.

Ahora, los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco deberán resolver la situación procesal del acusado.

Qué ocurrió en la primera audiencia del juicio por Loan

La jornada de este martes estuvo destinada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, es decir, las acusaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Durante esta etapa se exponen formalmente los hechos investigados y los delitos atribuidos a cada uno de los imputados.

El cronograma prevé que:

  • Miércoles: declaración indagatoria de los acusados.
  • Jueves: inicio de la etapa testimonial.
  • 186 testigos: serán convocados a lo largo del debate oral.

Las primeras tres audiencias se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes.

Entre los primeros convocados a declarar se encuentran los padres del niño, María Noguera y José Peña, además de otros familiares directos. Hasta que brinden testimonio, no podrán permanecer en la sala de audiencias.

Estamos sufriendo diariamente. Es pésimo que te falte un familiar dentro de la casa”, expresó Mariano Peña, hermano de Loan, al referirse al inicio del juicio.

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Quiénes son los principales acusados por la desaparición de Loan

En el primer grupo aparecen los siete imputados acusados de la sustracción y ocultamiento de Loan:

  • María Victoria Caillava.
  • Carlos Pérez.
  • Laudelina Peña.
  • Antonio Bernardino Benítez.
  • Mónica del Carmen Millapi.
  • Daniel “Fierrito” Ramírez.
  • Walter Maciel.

La fiscalía sostiene que tuvieron distintos niveles de participación en la desaparición del niño ocurrida en la localidad correntina de 9 de Julio.

Los acusados por encubrir y entorpecer la investigación

Un segundo grupo de imputados enfrentará cargos por presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos vinculados al desarrollo de la causa.

Ellos son:

  • Federico Rossi Colombo.
  • Nicolás Soria.
  • Elizabeth Cutaia.
  • Alan Cañete.
  • Delfina Taborda.
  • Pablo Noguera.
  • Pablo Núñez.
  • Valeria López.
  • Verónica Machuca Yuni.
  • Leonardo Rubio.

Según la acusación fiscal, estas personas habrían actuado simulando pertenecer a la Fundación Dupuy con el objetivo de influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la investigación.

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