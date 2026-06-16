Juicio por Loan: la insólita excusa que puso el imputado que no se presentó en el inicio de la audiencia

Zoom caso Loan El imputado declarado en rebeldía apareció por Zoom. (Foto: captura)

Ante el tribunal, el imputado aseguró que no había podido viajar por problemas económicos. “No tengo los recursos para viajar y menos para pagar un abogado. Surgieron situaciones y no conseguía defensa hasta que hablé con Delgado y accedió a representarme”, sostuvo.

Su nuevo defensor solicitó una prórroga de 72 horas para analizar el expediente, pero el pedido fue rechazado por los magistrados, quienes remarcaron que Rossi Colombo había sido debidamente notificado y debía haber garantizado su defensa con antelación.

Ahora, los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco deberán resolver la situación procesal del acusado.

Qué ocurrió en la primera audiencia del juicio por Loan

La jornada de este martes estuvo destinada a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, es decir, las acusaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Durante esta etapa se exponen formalmente los hechos investigados y los delitos atribuidos a cada uno de los imputados.

El cronograma prevé que:

Miércoles: declaración indagatoria de los acusados.

declaración indagatoria de los acusados. Jueves: inicio de la etapa testimonial.

inicio de la etapa testimonial. 186 testigos: serán convocados a lo largo del debate oral.

Las primeras tres audiencias se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes.

Entre los primeros convocados a declarar se encuentran los padres del niño, María Noguera y José Peña, además de otros familiares directos. Hasta que brinden testimonio, no podrán permanecer en la sala de audiencias.

“Estamos sufriendo diariamente. Es pésimo que te falte un familiar dentro de la casa”, expresó Mariano Peña, hermano de Loan, al referirse al inicio del juicio.

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Quiénes son los principales acusados por la desaparición de Loan

En el primer grupo aparecen los siete imputados acusados de la sustracción y ocultamiento de Loan:

María Victoria Caillava.

Carlos Pérez.

Laudelina Peña.

Antonio Bernardino Benítez.

Mónica del Carmen Millapi.

Daniel “Fierrito” Ramírez.

Walter Maciel.

La fiscalía sostiene que tuvieron distintos niveles de participación en la desaparición del niño ocurrida en la localidad correntina de 9 de Julio.

Los acusados por encubrir y entorpecer la investigación

Un segundo grupo de imputados enfrentará cargos por presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos vinculados al desarrollo de la causa.

Ellos son:

Federico Rossi Colombo.

Nicolás Soria.

Elizabeth Cutaia.

Alan Cañete.

Delfina Taborda.

Pablo Noguera.

Pablo Núñez.

Valeria López.

Verónica Machuca Yuni.

Leonardo Rubio.

Según la acusación fiscal, estas personas habrían actuado simulando pertenecer a la Fundación Dupuy con el objetivo de influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la investigación.

