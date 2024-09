La fuerte confesión del abogado de la familia Loan: "Hay..."

En declaraciones a A24, Gallego criticó el tratamiento mediático del caso, afirmando que "se ha perdido muchísimo tiempo inútilmente en un 'Bailando por un Sueño' mediático y judicial". El abogado denunció que "ha habido mucho espasmo público, mucha declaración espectacular, pero casi nada de eso está reflejado en el expediente". Estas palabras evidencian la frustración de la defensa, que busca avanzar en la búsqueda del niño más allá del ruido mediático.

La familia de Loan también ha manifestado su desesperación, en especial Antonio Benítez, tío del menor y uno de los detenidos. En su declaración ante la jueza Cristina Pozzer Penzo, Benítez expresó sus dudas sobre lo sucedido: "La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad".

Además, Benítez mencionó una supuesta incongruencia relacionada con el comisario del caso, Maciel, afirmando que "siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo". Estas declaraciones añaden otro punto oscuro en una investigación que sigue sin ofrecer respuestas claras, mientras la posibilidad de que Loan haya sido entregado a cambio de dinero inquieta cada vez más a los involucrados.