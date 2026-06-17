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La fuerte hipótesis de la abogada del papá de Agostina Vega sobre Claudio Barrelier: "No dudo que..."

La investigación por el crimen de Agostina Vega atraviesa una etapa decisiva, marcada por nuevas declaraciones, testimonios que podrían incorporarse al expediente y una hipótesis que abrió un nuevo foco de atención dentro de la causa.

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La fuerte hipótesis de la abogada del papá de Agostina Vega sobre Claudio Barrelier: No dudo que...

La investigación por el crimen de Agostina Vega atraviesa una etapa decisiva, marcada por nuevas declaraciones, testimonios que podrían incorporarse al expediente y una hipótesis que abrió un nuevo foco de atención dentro de la causa. En las últimas horas, la abogada que representa a la familia de la adolescente, Fernanda Alaniz, realizó una serie de afirmaciones que generaron repercusión al plantear que el principal acusado, Claudio Barrelier, podría estar siendo intimidado para no revelar información.

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El planteo de la querella apareció luego de que Barrelier decidiera no declarar ante la Justicia durante su indagatoria, una decisión procesal que, según Alaniz, no resultó inesperada debido al volumen de pruebas que existirían en su contra. Sin embargo, la letrada fue más allá y puso bajo sospecha el motivo detrás del silencio del acusado.

Para la representante legal de la familia de Agostina, la negativa a hablar podría no responder únicamente a una estrategia judicial, sino también a una posible presión ejercida por personas cercanas al imputado.

“No dudo de que esté amenazado para no hablar”, expresó Alaniz al referirse a la situación procesal del acusado. Sus palabras instalaron una nueva línea de análisis dentro de una causa que continúa generando conmoción y que busca determinar qué ocurrió con la adolescente y quiénes podrían estar involucrados.

La investigación, mientras tanto, continúa avanzando con la incorporación de nuevos testimonios que podrían aportar información sobre el círculo que rodeaba a Barrelier. Desde la querella sostienen que existen elementos que permiten sospechar que el acusado no habría actuado en soledad, sino que podría haber contado con apoyo o conocimiento de otras personas.

La familia de Agostina permanece a la espera de respuestas mientras los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de la joven y establecer responsabilidades concretas.

El silencio de Claudio Barrelier se convirtió en uno de los puntos centrales del expediente. Luego de ser señalado como el principal sospechoso, el acusado negó los hechos que se le atribuyen y posteriormente optó por acogerse a su derecho de no responder preguntas durante la declaración judicial.

Esa postura fue interpretada por la querella como un movimiento que podría estar destinado a evitar que aparezcan nuevos datos. Alaniz sostuvo que, desde su perspectiva, el acusado cuenta con información relevante sobre lo sucedido y que su decisión de callar representa un obstáculo para llegar a la verdad.

La abogada cuestionó que Barrelier no haya brindado explicaciones frente a una familia que continúa atravesando un profundo dolor. Según expresó, la ausencia de respuestas prolonga la incertidumbre y deja abierta una serie de interrogantes que todavía no tienen resolución.

Pero el aspecto que más llamó la atención fue la posibilidad de que el silencio del acusado tenga otra explicación. Alaniz dejó planteada la hipótesis de que Barrelier podría estar recibiendo advertencias o amenazas provenientes de su propio entorno.

“Cualquier cosa que él diga pone en riesgo a su gente, a la gente que le interesa”, sostuvo la abogada al analizar el posible motivo detrás de la decisión del imputado. La frase abrió una nueva discusión sobre la existencia de una estructura alrededor del acusado y sobre si habría otras personas con participación indirecta en los hechos investigados.

Desde la querella consideran que el comportamiento posterior al crimen y los vínculos del acusado son aspectos que todavía deben ser profundizados. En ese sentido, las nuevas declaraciones que llegaron al expediente podrían aportar información sobre relaciones, movimientos y situaciones previas que hasta ahora no habían sido reveladas públicamente.

Uno de los puntos más importantes anunciados por Alaniz fue la aparición de nuevos testigos que podrían modificar el rumbo de la investigación. Según explicó, en los últimos días varias personas se acercaron con información vinculada al entorno de Barrelier y a la dinámica que existía entre quienes frecuentaban al acusado.

Algunos testimonios estarían relacionados con hechos previos y con comportamientos que podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor el contexto que rodeaba a Agostina y a quienes estaban cerca de ella.

La abogada confirmó que uno de esos testigos ya fue presentado formalmente dentro del expediente, mientras que otra persona que tendría información relevante todavía no declaró debido al impacto emocional que atraviesa.

Desde el equipo legal que acompaña a la familia remarcaron que cada nuevo aporte puede ser clave para reconstruir la secuencia de acontecimientos. En una investigación donde cada detalle puede cambiar la interpretación de los hechos, los testimonios ocupan un lugar central.

La querella sostiene además que la causa podría ampliarse con nuevas personas bajo análisis. La posibilidad de que existan más involucrados comenzó a tomar fuerza luego de las declaraciones de Alaniz, quien fue contundente al referirse al entorno del principal acusado.

“No actuó solo, había un grupo de personas”, afirmó la representante legal, una frase que volvió a poner el foco en quienes rodeaban a Barrelier y en el rol que podrían haber tenido antes, durante o después del crimen.

Esa hipótesis todavía deberá ser confirmada con pruebas concretas, pero los investigadores trabajan sobre distintos elementos que podrían ayudar a establecer si hubo colaboración, encubrimiento o participación de terceros.

La familia de Agostina continúa reclamando justicia y espera que el avance de la causa permita conocer toda la verdad. Para ellos, cada nuevo testimonio representa una oportunidad para acercarse a una explicación sobre lo ocurrido y determinar quiénes deben responder ante la Justicia.

Mientras tanto, la figura de Claudio Barrelier permanece en el centro del expediente. Su decisión de guardar silencio, las sospechas planteadas por la querella y la aparición de nuevos testigos conforman un escenario complejo que mantiene abierta una investigación que todavía tiene muchas preguntas pendientes.

La Justicia deberá ahora analizar los nuevos elementos incorporados y determinar si estos aportes permiten avanzar hacia nuevas imputaciones o si modifican la línea investigativa que se viene siguiendo hasta el momento.

El caso Agostina Vega continúa sumando capítulos y cada declaración puede convertirse en una pieza clave dentro de un rompecabezas que todavía no está completo. La búsqueda de respuestas sigue adelante mientras crece la expectativa por los próximos pasos de la causa.

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