La hermana del padre de Loan y Laudelina apuntó contra tres los detenidos: "Ellos tienen que saber"

"Me estoy enterando por ustedes de que tengo que declarar mañana. No sé nada, no sé lo que voy a decir", comentó la mujer en el comienzo de la charla, para luego afirmar que lleva tres años sin viajar a Corrientes, aunque seguía en contacto permanente con su madre Catalina. "Hablaba casi todos los días", aseguró desde Florencio Varela, donde vive.