La llamativa forma en que Vero Lozano le pidió disculpas a Luis Ventura tras la polémica por los Martín Fierro

"No le pregunté por qué el enojo, porque ya lo sé", concluyó sobre que desató la furia.

Que dijo Vero Lozano de los Premios Martín Fierro

Verónica Lozano expresó su descontento tras no resultar ganadora en la terna de Mejor Conductora Femenina en los Premios Martín Fierro 2025, premio que finalmente fue otorgado a Susana Giménez.

En diálogo con Intrusos (América TV), la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) dejó en claro que consideraba que la estatuilla debía ser para ella, cuestionando la elección de la diva televisiva.

"Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", comentó Lozano con evidente enojo durante una charla con Paula Varela, mientras encendía su camarita intrusa desde las mesas del salón.

De hecho, Susana no tuvo emisiones regulares en 2024; su participación se limitó a una aparición especial en un ciclo de entrevistas del canal de las pelotitas y, desde entonces, ha estado alejada de la pantalla.