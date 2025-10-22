A24.com

Limaron asperezas

La llamativa forma en que Vero Lozano le pidió disculpas a Luis Ventura tras la polémica por los Martín Fierro

Luis Ventura contó que Vero Lozano le pidió disculpas de una manera particular, luego del enojo que había manifestado por el premio Martín Fierro de Televisión que ganó Susana Giménez en la terna que competían.

22 oct 2025, 23:43
Vero Lozano le pidió disculpas a Luis Ventura tras la polémica que se generó en torno a la entrega del Premio Martín Fierro de Televisión 2025, donde Susana Giménez se consagró como ganadora en la terna de Mejor Conductora Femenina.

El propio presidente de APTRA fue quien reveló públicamente en Radio Del Plata que existió una comunicación directa entre ambos. Según contó, Vero decidió llamarlo para aclarar los dichos y limar asperezas luego de haber cuestionado algunos aspectos de la premiación y, en particular, el resultado de su categoría.

No me enojo; sí me dolió. O, si hubo un enojo, vino después del dolor. No lo esperaba", explicó Luis las sensaciones que le quedaron luego de las fuertes palabras que dijo después de la entrega del premios.

Sobre el momento en que se reconciliaron y Vero le pidió perdón, detalló: "Que esa persona que bajaba en una 4x4 del estudio de Telefe con los brazos abiertos para abrazarme me llenó de tranquilidad. Me dijo: ‘Mirá, yo quiero pedirte disculpas...’, y yo le respondí: ‘Que no, que perdón solo a Dios. Somos mortales iguales, y está bien’. Hablamos un par de cosas ahí".

"No le pregunté por qué el enojo, porque ya lo sé", concluyó sobre que desató la furia.

Que dijo Vero Lozano de los Premios Martín Fierro

Verónica Lozano expresó su descontento tras no resultar ganadora en la terna de Mejor Conductora Femenina en los Premios Martín Fierro 2025, premio que finalmente fue otorgado a Susana Giménez.

En diálogo con Intrusos (América TV), la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) dejó en claro que consideraba que la estatuilla debía ser para ella, cuestionando la elección de la diva televisiva.

"Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", comentó Lozano con evidente enojo durante una charla con Paula Varela, mientras encendía su camarita intrusa desde las mesas del salón.

De hecho, Susana no tuvo emisiones regulares en 2024; su participación se limitó a una aparición especial en un ciclo de entrevistas del canal de las pelotitas y, desde entonces, ha estado alejada de la pantalla.

