Susana Giménez viajó de urgencia a Miami y su aparición en silla de ruedas generó preocupación

Por qué vendía Susana Giménez su casa en Miami

La casa de Susana Giménez está ubicada en Venetian Island, una cadena de islas artificiales conectadas por la Calzada Veneciana; estas son la isla Biscayne, la isla San Marco, la isla Di Lido, la isla San Marino, la isla Rivo Alto y la isla Belle, que se caracteriza por su exclusividad, puentes levadizos, yates y palmeras paradisíacas.

Susana estaba vacacionando en esa propiedad, cuando, a inicios del 2023, vivió una situación de tensión: la casa sufrió un incendio, provocado por un cortocircuito. A través de su cuenta oficial de Instagram dejó un mensaje en el que transmitió lo sucedido y agradeció los mensajes de preocupación que recibió: “Tuvimos en casa un cortocircuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín”, aseguró y contó que el suceso no pasó a mayores: “ Por suerte nosotras estábamos despiertas y empezamos a sentir humo, llamamos a los bomberos y llegaron inmediatamente. Todo fue rápidamente solucionado”.

Las Islas Venecianas cuentan con una serie de casas de lujo frente al mar, con jardines y con vistas de la Bahía de Biscayne y el horizonte de Miami.

En A la Tarde (América) el ciclo que conduce Karina Mazzocco contaron que la Diva habría decidido vender su mansión ubicada en Miami, para evitar vivir los malos momentos que pasó años atrás en “La Tertulia”, la casona de estilo rústico, ubicada en Uruguay, con la que “tuvo problemas con el terreno y con la administradora. Además, está construida sobre un cementerio indio, según avalaron los antropólogos que estudiaron la zona”, expresó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi en Intrusos (América).

En el complejo, las casas frente al mar son un verdadero lujo y ofrecen espectaculares vistas de la Bahía de Biscayne y del horizonte de Miami. Los dueños de viviendas en este barrio tienen a poca distancia los mayores atractivos de Miami.

