Susana Giménez viajó de urgencia a Miami y su aparición en silla de ruedas generó preocupación

Susana Giménez arribó a Miami en las últimas horas, y su presencia generó preocupación entre los medios y fanáticos al ser vista usando una silla de ruedas en el aeropuerto.
Susana Giménez tuvo que viajar a Miami de manera repentina y llegó en silla de ruedas, lo que despertó la atención de la gente que se encontraba en las inmediaciones al aeropuerto.
Según informó Laura Ubfal en LAM (América TV), el motivo de su viaje no estuvo relacionado con cuestiones de salud, sino con un asunto personal: Susana viajó a Estados Unidos para vender una propiedad que poseía en la ciudad. La periodista destacó que, pese a la imagen que circuló, la diva se encuentra bien y el uso de la silla de ruedas fue simplemente por comodidad durante su traslado por el aeropuerto.
"Llegó a las cuatro de la mañana a Miami. Cuando bajó llamó la atención, según me llegó la data, fue vista en silla de ruedas, pero no es nada raro", contó la panelista. Y Yanina Latorre sumó, desdramatizando la situación y dejando entrever que todo está bien: "Está operada, la operaron varias veces".
Sobre el motivo del viaje, fue tajante: "Fue a ver qué pasa con su casa. Tiene una muy linda que compró a tres millones y ahora está valuada en nueve millones y medio de dólares. Pagó 125 mil dólares de impuestos, está al día".
La casa de Susana Giménez está ubicada en Venetian Island, una cadena de islas artificiales conectadas por la Calzada Veneciana; estas son la isla Biscayne, la isla San Marco, la isla Di Lido, la isla San Marino, la isla Rivo Alto y la isla Belle, que se caracteriza por su exclusividad, puentes levadizos, yates y palmeras paradisíacas.
Susana estaba vacacionando en esa propiedad, cuando, a inicios del 2023, vivió una situación de tensión: la casa sufrió un incendio, provocado por un cortocircuito. A través de su cuenta oficial de Instagram dejó un mensaje en el que transmitió lo sucedido y agradeció los mensajes de preocupación que recibió: “Tuvimos en casa un cortocircuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín”, aseguró y contó que el suceso no pasó a mayores: “ Por suerte nosotras estábamos despiertas y empezamos a sentir humo, llamamos a los bomberos y llegaron inmediatamente. Todo fue rápidamente solucionado”.
Las Islas Venecianas cuentan con una serie de casas de lujo frente al mar, con jardines y con vistas de la Bahía de Biscayne y el horizonte de Miami.
En A la Tarde (América) el ciclo que conduce Karina Mazzocco contaron que la Diva habría decidido vender su mansión ubicada en Miami, para evitar vivir los malos momentos que pasó años atrás en “La Tertulia”, la casona de estilo rústico, ubicada en Uruguay, con la que “tuvo problemas con el terreno y con la administradora. Además, está construida sobre un cementerio indio, según avalaron los antropólogos que estudiaron la zona”, expresó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi en Intrusos (América).
En el complejo, las casas frente al mar son un verdadero lujo y ofrecen espectaculares vistas de la Bahía de Biscayne y del horizonte de Miami. Los dueños de viviendas en este barrio tienen a poca distancia los mayores atractivos de Miami.