¿UNA PROVOCACIÓN?

La firme determinación que tomó la China Suárez que podría enfurecer a Pampita para siempre

La China Suárez tomó una drástica decisión que podría desatar la furia de Pampita y derivar en un tremendo escándalo.

6 oct 2025, 16:04
Desde que comenzó su noviazgo con Mauro Icardi, la China Suárez transformó su vida de manera progresiva, lo que generó tensiones con Benjamín Vicuña y ahora podría causar conflictos con Pampita tras una decisión inesperada. La actriz parece haber empezado un nuevo capítulo, dejando atrás ciertos vínculos y adoptando un estilo de vida más centrado en su relación con el futbolista.

Recientemente, La China anunció que ya contaba con una nueva y lujosa casa en Turquía, donde planea comenzar su vida junto al ídolo del Galatasaray. Este cambio no solo refleja un avance en su relación, sino que también repercute en sus vínculos personales. La actriz, que hasta hace un tiempo mantenía un buen trato con Benjamín Vicuña, parece haber empezado a priorizar su propia vida y decisiones, lo que ha generado cierta distancia con quienes antes estaban cerca de ella.

A su vez, trascendió que La China puso en venta una de sus propiedades en el barrio de Palermo, un gesto que también se inscribe dentro de estos cambios. En paralelo, decidió depurar sus redes sociales, lo que incluyó dejar de seguir a Pampita en Instagram, pese a que la modelo aún continúa siguiéndola. Las capturas de pantalla compartidas por Juariu fueron las encargadas de revelar esta acción, que llamó la atención del público y los seguidores de ambas figuras.

image

En medio de estas novedades, Icardi también generó repercusión al viajar con la China Suárez a un destino espectacular. Allí, el futbolista se mostró muy feliz junto a la actriz, con imágenes que dejaron en claro que la pareja disfruta de su momento, a pesar de las críticas y la atención mediática.

image

Por otra parte, Ivana Icardi se involucró en la polémica al realizar un descargo en sus redes sociales, respondiendo a una crítica hacia la China Suárez. Sus declaraciones sumaron un nuevo capítulo al escándalo y evidenciaron que los cambios en la vida de la actriz generan repercusiones tanto en su entorno cercano como en la opinión pública.

¿Por qué se enojaron los hinchas del Galayasaray, el club de Mauro Icardi, con La China Suárez?

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi atraviesan una apasionada historia de amor ya instalados en Turquía, y en los últimos días decidieron hacer un viaje relámpago a Madrid, España, aprovechando unos días libres por la fecha FIFA.

Sin embargo, la decisión del ex de Wanda Nara de viajar con su novia a otro país no fue bien recibida por los fanáticos del Galatasaray, que lejos de celebrar el paseo romántico del delantero, expresaron su malestar por su actitud.

En una publicación que Icardi subió a su cuenta de Instagram, donde se lo ve con el cuerpo completamente tatuado y cubierto solo con una toalla frente a un ventanal en Madrid, los hinchas del equipo turco se volcaron masivamente a criticar el viaje, considerando inoportuno el descanso en medio de las competencias del club.

Molestos, los seguidores le reclamaron al futbolista mayor compromiso y responsabilidad, ya que hace poco regresó oficialmente a las canchas tras una larga inactividad por una lesión sufrida en noviembre de 2024 y una posterior operación de rodilla en la Argentina.

“El viejo Icardi solía tirar de la cuerda, y ahora anda de vacaciones”, “Amigo, todavía andas por ahí cuando necesitas perder peso y unirte al equipo”, “Por favor, entra en razón, ¡eres Galatasaray!”, “¡Hermano, no es hora de relajarse, es hora de trabajar!” y “Nadie es más grande que el Galatasaray”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos. En tanto, otros usuarios observaron con ironía el enojo generalizado y comentaron: “Los mejores comentarios por lejos son de los turcos”.

image

     

 

