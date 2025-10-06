La firme determinación que tomó la China Suárez que podría enfurecer a Pampita para siempre

image

Por otra parte, Ivana Icardi se involucró en la polémica al realizar un descargo en sus redes sociales, respondiendo a una crítica hacia la China Suárez. Sus declaraciones sumaron un nuevo capítulo al escándalo y evidenciaron que los cambios en la vida de la actriz generan repercusiones tanto en su entorno cercano como en la opinión pública.

¿Por qué se enojaron los hinchas del Galayasaray, el club de Mauro Icardi, con La China Suárez?

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi atraviesan una apasionada historia de amor ya instalados en Turquía, y en los últimos días decidieron hacer un viaje relámpago a Madrid, España, aprovechando unos días libres por la fecha FIFA.

Sin embargo, la decisión del ex de Wanda Nara de viajar con su novia a otro país no fue bien recibida por los fanáticos del Galatasaray, que lejos de celebrar el paseo romántico del delantero, expresaron su malestar por su actitud.

En una publicación que Icardi subió a su cuenta de Instagram, donde se lo ve con el cuerpo completamente tatuado y cubierto solo con una toalla frente a un ventanal en Madrid, los hinchas del equipo turco se volcaron masivamente a criticar el viaje, considerando inoportuno el descanso en medio de las competencias del club.

Molestos, los seguidores le reclamaron al futbolista mayor compromiso y responsabilidad, ya que hace poco regresó oficialmente a las canchas tras una larga inactividad por una lesión sufrida en noviembre de 2024 y una posterior operación de rodilla en la Argentina.

“El viejo Icardi solía tirar de la cuerda, y ahora anda de vacaciones”, “Amigo, todavía andas por ahí cuando necesitas perder peso y unirte al equipo”, “Por favor, entra en razón, ¡eres Galatasaray!”, “¡Hermano, no es hora de relajarse, es hora de trabajar!” y “Nadie es más grande que el Galatasaray”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos. En tanto, otros usuarios observaron con ironía el enojo generalizado y comentaron: “Los mejores comentarios por lejos son de los turcos”.