La insólita campaña y recompensa de un platense para dar "con la cabeza del chorro"

El vecino de la ciudad de las diagonales pidió la información de las cámaras municipales, y ante la falta de respuesta de la policía decidió tomar cartas en el asunto y ofrecer una recompensa tan sólo por un dato.

"Llamo a la comisaría para que vengan a buscar la bici que me dejaron acá y tomen las huellas. Científica vino de visita, 'no hay nada ahí', me dijeron", relata indignado el joven en el video.

Y luego agrega: "La Policía sigue buscando, no están buscando nada y no son competentes así que reitero: en vez de ofrecer 200 dólares por la cabeza del chorro, ahora ofrezco 300. El que quiera buscar y hacer aparecer la bicicleta, se gana 300 dólares".

"Así competimos un poco con la Policía y se empiezan a mover. No puede ser que alguien entre a mi casa, me robe algo y quede impune. Que la gente que tenemos plata la podamos aprovechar o que los que nos compramos algo lo podamos tener sin miedo. Es una vergüenza que entre alguien a mi casa y nadie haya visto nada, la verdad que me parece un insulto", cerró, furioso aunque creativo ante la falta de respuesta del sistema que hasta el momento no logró dar con el ladrón.