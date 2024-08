La jueza del caso Loan se defendió de un "terrible ataque"

"Estamos trabajando como siempre con mucho empeño, con todos los recursos que podemos, y con el mínimo tiempo de descanso. Estamos poniendo todo con objetividad e imparcialidad para saber qué pasó con el menor e identificar a los presuntos responsables", enfatixó Pozzer Penzo.

La jueza destacó que en el marco de la investigación se logró la restitución de dos menores que se habían ido a Entre Ríos, y subrayó la importancia de la causa, que llevó al desmantelamiento de una red de trata en Brasil.

En relación con la familia de Loan, aseguró: "Le dije a la mamá de Loan que si tuviéramos alguna información que amerite, serán los familiares más directos los primeros en saber. Somos muy cuidadosos de no generar falsas expectativas".

loan (3).jpg Loan desapareció el 13 de Junio en Corrientes. Foto: archivo.

Pozzer Penzo también explicó que la causa principal se entrelaza con otras cinco o seis investigaciones conexas, algunas de las cuales son de carácter reservado.

"El fiscal con objetividad y la jueza con imparcialidad estamos llevando a cabo diferentes procesos, procedimientos. Algunos son públicos a partir de lo que las propias partes publicitan, nada que salga de la información nuestra", explicó.

La magistrada resaltó que ya se han manejado cerca de 4.000 alertas en la búsqueda de Loan, y cada una de ellas implica un nuevo expediente, lo que genera incertidumbre en la comunidad y la familia.

Caso Loan: Para Burlando “es un verdadero fracaso” la investigación

Ayer, Fernando Burlando aseguró que la investigación por la desaparición de Loan “es un verdadero fracaso” que está “impregnada de tintes de todo tipo” donde el poder de Corrientes “pone su cuota de corrupción” y que si alguno de los presos le pide pactar la libertad “de todos” por devolver al niño lo firmaría “ya mismo”.

En diálogo en De Una Con Niembro por Radio Colonia, el abogado de la familia del pequeño sostuvo: “El manejo de la Justicia en este caso es un verdadero fracaso”.

“Tenemos una investigación impregnada de tintes de todo tipo, donde el poder pone su cuota de corrupción, la policía es realmente desastrosa y donde continúan poniéndole trabas a la búsqueda de la verdad. Pero lo más importante es solamente una cosa, es encontrar a Loan”, manifestó.

Fernando Burlando y Loan

Sobre la gran incertidumbre qué pasó con el niño, Burlando expresó: “Si viene uno de los presos y me dice, ‘mirá, pactemos la libertad de todos por devolverte a Loan’, yo lo firmo ya mismo, no tengo ningún tipo de problema, a mí no me interesan ellos, me interesa el pequeño”.

“Esto es lo que no entiende la Justicia, que con todas estas mecánicas y procedimientos de corrupción ponen trabas a que conozcamos cuáles son los vínculos políticos emparentados con el narcotráfico, con la trata y con un sinnúmero de situaciones que lamentablemente pasan en Corrientes y que la gente ya dio cuenta”, ratificó.

En este sentido, Burlando destacó que para evitar este tipo de maniobras hicieron “muchas presentaciones” para lograr “reordenar la investigación”, pero el gran problema es que “es difícil cambiar una vida de ilegalidades, corrupciones, facilismos e impunidad”.