La Justicia descartó la principal hipótesis en el caso Loan y hay conmoción

No obstante, y pese a la gravedad de la acusación, la jueza Pozzer Penzo fue categórica en su fallo: "No se logró probar ningún delito ni vínculo entre los acusados por causas de narcotráfico y la desaparición del menor". El documento judicial concluye que no hay sustento legal ni penal que permita mantener activa esta línea de investigación.

“No se comprobó ilícito penal alguno”, sentencia el escrito que echa por tierra una de las versiones que más preocupación había generado en la opinión pública y que alimentó durante semanas un cúmulo de teorías en redes sociales y medios de comunicación.

Falsos asesores a juicio: un capítulo paralelo en la causa

Mientras la investigación principal intenta dilucidar el paradero de Loan, otro frente judicial se abre paso con fuerza. Se trata de un grupo de diez personas que serán llevadas a juicio, acusadas de haber interferido deliberadamente en la causa, presentándose como asesores legales falsos de una fundación que decía estar vinculada al caso Lucio Dupuy.

Entre los delitos que se les imputan figuran:

Retención ilegítima de menores

Manipulación de testimonios

Defraudación a la administración pública

En esta lista figuran abogados, supuestos activistas sociales y nuevamente "El Americano", quien actualmente está detenido en el penal de Ezeiza. Según consta en la causa, este personaje se presentaba como un supuesto exagente del FBI, asegurando tener conexiones con la organización internacional OUR (Operation Underground Railroad), dirigida por Tim Ballard. Cabe destacar que este último se encuentra en el centro de la polémica en Estados Unidos, acusado por abuso sexual y fraude.

Las maniobras de este grupo no solo entorpecieron el desarrollo de la investigación, sino que también sembraron confusión y falsas expectativas entre los familiares de Loan y la sociedad en general.

El foco vuelve al entorno familiar: ¿accidente o encubrimiento?

Actualmente, la línea principal de investigación apunta a una hipótesis mucho más terrenal, pero no por eso menos grave: que la desaparición de Loan haya sido producto de un accidente, seguido de una maniobra de encubrimiento y posible traslado del cuerpo para evitar responsabilidades penales.

La reconstrucción de los hechos sitúa el punto de partida en el almuerzo familiar realizado el día de la desaparición, al que asistieron varias personas del entorno cercano del niño. Según esta nueva línea, el menor habría sufrido un accidente durante o después del encuentro, y a partir de allí se habría desarrollado un plan coordinado para ocultar lo sucedido.

Sin embargo, esta interpretación no cuenta con el respaldo unánime del Poder Judicial. La Cámara Federal de Apelaciones se pronunció de forma crítica frente a la teoría del accidente. En un fallo reciente, el tribunal sostuvo que los hechos no fueron fortuitos, sino premeditados y coordinados entre los implicados.

“No fue un accidente. Fue un acto planificado que comenzó durante el almuerzo”, expresó el fallo que marca un cambio de perspectiva significativo y obliga a reencuadrar la estrategia investigativa.

La búsqueda continúa: incertidumbre, dolor y demandas de justicia

A medida que se archivan algunas hipótesis y otras toman fuerza, el caso Loan sigue sumido en la incertidumbre. Los operativos de búsqueda continúan en diferentes puntos del país, aunque cada vez con menos expectativas de un desenlace inmediato. El tiempo juega en contra, y la presión social para obtener respuestas concretas crece con el paso de los días.

En Corrientes, la comunidad mantiene viva la imagen del niño desaparecido, con marchas, vigilias y manifestaciones que reclaman verdad y justicia. La familia de Loan, por su parte, se mantiene dividida: algunos creen en la hipótesis del encubrimiento, mientras otros aún consideran posibles otras teorías más complejas, como la trata de personas.

¿Quién es “El Americano” y por qué es clave en esta causa?

Uno de los personajes más llamativos de esta historia es sin duda Nicolás Soria, alias "El Americano". Su aparición en escena fue sorpresiva, y su accionar generó una mezcla de expectativa y desconfianza. Se presentó como un exfuncionario de agencias de inteligencia estadounidenses, pero rápidamente se descubrió que no tenía credenciales verificables.

Desde entonces, su participación fue señalada como clave en la tergiversación de los hechos. El mismo protagonizó conferencias de prensa, se reunió con familiares y hasta ofreció “información clasificada” a los medios. Todo esto mientras estaba vinculado a una red de falsos asesores que ahora deberá responder ante la Justicia.

Su figura se convirtió en un símbolo de la desinformación y la manipulación que rodearon el caso desde sus primeros días.

La investigación judicial, entre avances y retrocesos

El caso Loan es, a esta altura, uno de los más complejos y mediáticos de los últimos años en la Argentina. Involucra factores sensibles como la desaparición de un menor, entornos familiares conflictivos, interferencia de actores externos y, ahora, una trama judicial que se bifurca en múltiples direcciones.

Las autoridades judiciales enfrentan un gran desafío: mantener el equilibrio entre la exhaustividad de la investigación y la presión pública. Con varias hipótesis descartadas y nuevas pruebas en análisis, se espera que las próximas semanas sean decisivas para encaminar la causa hacia una resolución concreta.