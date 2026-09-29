El desesperado llamado de Pity Álvarez a Moria Casán desde el hospital: “Me va a explotar la cabeza”

Pity Álvarez habló de su recuperación y defendió su vínculo con el escenario

Actualmente, Pity Álvarez se encuentra internado y señaló que esperaba recibir el alta próximamente. “Ahora estoy bien. Sí, estoy en una cama en un hospital. Si no me mienten, voy a poder salir hoy o mañana”, aseguró. También contó que había dormido varios días y que llevaba tres jornadas sin poder conciliar el sueño debido a las preocupaciones que tenía en mente.

Ante la preocupación de Moria, quien quiso saber qué necesitaba para sentirse mejor, el músico fue contundente: “Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Es lo que más me gusta. Yo cuando hago música me transformo”.

La conductora también le preguntó por quienes cuestionan su desempeño durante el juicio y consideran que podría estar fingiendo dificultades, especialmente después de sus presentaciones musicales.

Pity rechazó esa interpretación y explicó que su capacidad para desenvolverse sobre un escenario no significa que pueda afrontar de la misma manera otras situaciones. “No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”, aclaró.

En cuanto a sus recitales, destacó la conexión que establece con el público y aseguró que no necesita recordar las canciones de manera mecánica. “Yo no tengo que andarme poniendo un televisorcito para acordarme de las letras”, afirmó.

También definió sus composiciones de una manera muy particular: “Las canciones son como mis hijastros. Las letras que hice las compuse y te puedo cantar cualquier letra en este momento de punta a punta”.

Asimismo, durante la entrevista hubo espacio para el humor. Moria Casán le pidió que eligiera una canción para compartir con la audiencia y Pity respondió con una letra dirigida especialmente a ella, acompañada de una confesión: “Te estoy hablando a vos, Moria, porque me gustás mucho”.

Más adelante, el músico relató qué ocurrió durante el episodio que sufrió y explicó que una de las situaciones que lo alteró fue escuchar a varias personas hablando simultáneamente. “Se estaban peleando el abogado con la directora del lugar y con la seguridad. Les dije: ‘Amigos, ¿no pueden hablar más bajito y pidiendo la palabra?’”, contó.

Para Moria, esa situación evidenció cuánto puede afectarlo el exceso de estímulos en determinados contextos. La conductora marcó la diferencia entre la multitud que acompaña a un artista durante un recital y las situaciones sociales cotidianas.

Sobre su presente, Pity Álvarez sorprendió al asegurar: “Yo estoy en el mejor momento de mi vida, Moria”. En ese sentido, recordó su paso por la cárcel y señaló que durante ese período había dejado de fumar pasta base. “Tal vez habrá estado bien estar un tiempito ahí porque me ayudó”, sostuvo.

El cantante también cuestionó a quienes ponen en duda su capacidad artística a partir de su situación judicial. Para él, el arte no depende solamente de la memoria, sino de una conexión mucho más amplia. “El arte vos lo hacés con los ojos cerrados, durmiendo, respirando, sin respirar, oyendo, tocando. Usás más de los cinco sentidos”, explicó.

Moria Casán, por su parte, llevó esa reflexión hacia el concepto de la vida cotidiana y señaló que también existe un aprendizaje detrás de la manera de atravesar las dificultades. “El arte de saber vivir y de poder que todo en la vida te sea gozoso y que no te llegue a explotar la cabeza, eso también es un arte”, expresó.

Hacia el final de la comunicación, Pity volvió a destacar todo lo que implica para él preparar una presentación: sonido, luces, seguridad, prueba de sonido y el encuentro con el público. “Yo lo que manejo de mis fechas es el arte. Es sonido, luces, campo de batalla, estrategias para que los chicos estemos bien, que sea un lindo momento para todos”, explicó.

Finalmente, Moria Casán le agradeció por haber elegido su programa para hablar y le expresó su apoyo. “Sabés que podés contar conmigo. (...) Yo deseo absolutamente tu recuperación, como todos los que te queremos, y que puedas enfrentar todo el juicio, y que puedas estar bien para el juicio y para el no juicio”, manifestó.

Antes de despedirse, La One volvió a pedirle que descansara y cuidara su bienestar. “Deseo que descanses, que te pongas bien y que no se te explote la cabeza”, concluyó.