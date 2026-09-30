Suspendieron el juicio contra "Pity" Álvarez y una junta médica evaluará si puede ser juzgado

Consultado por la prensa sobre la posibilidad de frenar el juicio durante la internación, el abogado sostuvo: “Desde nuestro punto de vista y desde el sentido común, parecería indicar que sí. Hay dos médicos que dijeron que había riesgo de vida”.

Baños señaló además que la discusión sobre el estado de salud del cantante es anterior al comienzo del proceso y remarcó que la decisión debe quedar en manos de los especialistas. “Esto lo tienen que determinar los médicos. Lo plantearon los defensores oficiales. No está bueno que empiece el juicio y esperar a que el día de mañana se caiga todo el proceso”, afirmó.

Cómo podría continuar el juicio contra Pity Álvarez

Antes de que se confirmara la suspensión, la Justicia había contemplado que "Pity" Álvarez participara de las audiencias de manera virtual, debido a su internación. “Está dispuesto que declare por Zoom”, había explicado Baños, quien aclaró que el músico debía estar presente en la audiencia, ya fuera mediante videollamada u otra plataforma virtual.

Sin embargo, el abogado recordó las dificultades que atravesaron cuando anteriormente intentaron conectar al cantante mientras permanecía internado. “Se lo intentó conectar por Zoom cuando estaba internado en terapia intermedia. Imaginate lo violenta que fue la situación”, sostuvo.

Ahora, la continuidad del juicio dependerá de la evaluación de los especialistas y de la posterior decisión del tribunal sobre si "Pity" Álvarez está en condiciones de afrontar el proceso.