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DECISIÓN JUDICIAL

Suspendieron el juicio contra "Pity" Álvarez y una junta médica evaluará si puede ser juzgado

Así lo confirmó Javier Baños, abogado del músico, luego de que la Justicia ordenara su internación en una institución psiquiátrica durante 90 días.

Suspendieron el juicio contra Pity Álvarez. (Foto: archivo)

Suspendieron el juicio contra Pity Álvarez. (Foto: archivo)

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez quedó suspendido hasta que una junta de especialistas evalúe su estado de salud y determine si está en condiciones de afrontar el proceso judicial. Así lo confirmó Javier Baños, abogado del músico, luego de que la Justicia ordenara su internación en una institución psiquiátrica durante 90 días.

Leé también Crisis nerviosa, intento de escape y suspensión de la audiencia: qué pasó en el juicio contra "Pity" Álvarez
Cristian “Pity” Álvarez enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. (Foto: archivo).

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados deberá someterse a una evaluación interdisciplinaria que será clave para definir la continuidad del debate oral por el crimen Cristian Díaz ocurrido en Villa Lugano. Una vez conocidos los resultados de las pericias, el tribunal deberá resolver si "Pity" Álvarez está en condiciones de ser juzgado o si el proceso debe permanecer suspendido debido a su situación de salud.

Según explicó Baños en A24, las evaluaciones psicológicas podrían realizarse inicialmente en un plazo aproximado de cinco días hábiles, aunque el procedimiento y las evaluaciones necesarias podrían extenderse durante varios meses.

La Justicia había dispuesto el martes la internación forzosa de "Pity" Álvarez durante 90 días en una institución psiquiátrica. A partir de esa decisión, la defensa planteó la necesidad de suspender el juicio mientras se determina si el músico puede participar adecuadamente del proceso. “Es una cuestión médica, la tienen que analizar los médicos. Es fluctuante su situación. A veces está mejor y a veces peor”, explicó Baños.

Consultado por la prensa sobre la posibilidad de frenar el juicio durante la internación, el abogado sostuvo: “Desde nuestro punto de vista y desde el sentido común, parecería indicar que sí. Hay dos médicos que dijeron que había riesgo de vida”.

Baños señaló además que la discusión sobre el estado de salud del cantante es anterior al comienzo del proceso y remarcó que la decisión debe quedar en manos de los especialistas. “Esto lo tienen que determinar los médicos. Lo plantearon los defensores oficiales. No está bueno que empiece el juicio y esperar a que el día de mañana se caiga todo el proceso”, afirmó.

Cómo podría continuar el juicio contra Pity Álvarez

Antes de que se confirmara la suspensión, la Justicia había contemplado que "Pity" Álvarez participara de las audiencias de manera virtual, debido a su internación. “Está dispuesto que declare por Zoom”, había explicado Baños, quien aclaró que el músico debía estar presente en la audiencia, ya fuera mediante videollamada u otra plataforma virtual.

Sin embargo, el abogado recordó las dificultades que atravesaron cuando anteriormente intentaron conectar al cantante mientras permanecía internado. “Se lo intentó conectar por Zoom cuando estaba internado en terapia intermedia. Imaginate lo violenta que fue la situación”, sostuvo.

Ahora, la continuidad del juicio dependerá de la evaluación de los especialistas y de la posterior decisión del tribunal sobre si "Pity" Álvarez está en condiciones de afrontar el proceso.

En pocas palabras

  • Juicio suspendido: El proceso contra Cristian “Pity” Álvarez fue detenido.
  • Evaluación médica: Una junta determinará si el músico está apto para ser juzgado.
  • Internación psiquiátrica: La Justicia ordenó 90 días de internación para Pity Álvarez.
Resumen generado por Thinkindot AI
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