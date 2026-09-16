Detuvieron a tres sospechosos por el asalto armado frente a una escuela de El Palomar: la pista de las redes sociales

Según la reconstrucción de los investigadores, tres hombres armados interceptaron al padre de la alumna con fines de robo. Los atacantes se movilizaban en un Peugeot 208 gris y una Toyota Yaris Cross negra y, de acuerdo con la pesquisa, los delincuentes se habrían identificado como policías antes de que se produjera un intercambio de disparos.

En medio del ataque, el hombre recibió un balazo en el abdomen. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó al Hospital Posadas, mientras que los agresores escaparon. A partir del análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de los vehículos presuntamente utilizados por los atacantes.

La secuencia de robos que investigan antes y después del ataque

Uno de los vehículos bajo investigación es el Peugeot 208 gris, que había sido robado el 9 de septiembre en la intersección de Bulnes y Atahualpa, también en El Palomar.

Según la investigación, al día siguiente personas que circulaban en ese vehículo asaltaron a mano armada a una conductora y le robaron una Toyota Yaris Cross negra cerca de una escuela, en la zona de Leones y Bianco.

Luego del ataque contra el ex jefe policial, los sospechosos habrían cometido otro robo. En esta oportunidad, se habrían apoderado de un Peugeot 308 blanco en Fermi y Carriego, en las inmediaciones de una unidad carcelaria. La fuga habría continuado hacia el partido de Tres de Febrero, donde los vehículos fueron abandonados.

Los efectivos secuestraron dos armas de fuego. (Foto: Policía)

La Toyota Yaris fue posteriormente encontrada dentro del asentamiento Villa de los Paraguayos, mientras que el Peugeot 208 también fue localizado. Los dos vehículos quedaron a disposición de Policía Científica para la realización de peritajes.

Allanamientos por el ataque en El Palomar: qué secuestró la Policía

Durante los cinco allanamientos realizados este miércoles, los efectivos encontraron armas, municiones, teléfonos celulares y otros elementos que serán peritados. En poder de Alcaraz fue secuestrado un revólver calibre .32 con cinco municiones en el tambor, además de un teléfono Motorola E20.

En otro de los domicilios, vinculado a Miño, los investigadores encontraron un revólver Doberman calibre .22 largo, que no tenía municiones, y un iPhone 13 Pro Max. También fue incautado un par de zapatillas negras, que será sometido a distintos cotejos para determinar si tiene relación con los hechos investigados.

La causa incorporó además la aprehensión de Peralta, ocurrida el 11 de septiembre en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero. En aquel procedimiento, la Policía le había secuestrado una pistola Bersa Thunder calibre .380.

La pista de las redes sociales y el análisis de los celulares

Los investigadores también analizaron perfiles de redes sociales relacionados con otros sospechosos mencionados en el expediente como “Miqueas”, “Milecis” y “Díaz”. De acuerdo con las actuaciones, una de las armas que aparecía exhibida en imágenes de redes sociales tenía una numeración coincidente con la pistola Bersa secuestrada a Peralta.

Con los nuevos procedimientos, el Ministerio Público Fiscal solicitó ahora medidas técnicas sobre los teléfonos celulares incautados. Los investigadores buscarán obtener información de geolocalización e impacto de antenas para determinar los lugares y horarios relacionados con los distintos robos y con el ataque a tiros contra el comisario mayor retirado frente a la escuela de El Palomar.