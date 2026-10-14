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Terror en una escuela: un alumno fue baleado por un compañero de 17 años

Un estudiante resultó herido de bala dentro de un establecimiento educativo de La Matanza. El adolescente señalado como autor de los tiros fue demorado.

Un alumno fue baleado por un compañero de 17 años. (Foto: Google)

Un alumno fue baleado por un compañero de 17 años. (Foto: Google)

Un alumno de 18 años fue baleado por un compañero de 17 dentro de una escuela de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. El joven sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y en uno de sus brazos, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

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El episodio ocurrió este miércoles en la Escuela N° 58, ubicada en la zona de las calles Cayetano Donizetti, Esteban de Luca y Patrón. Según la información preliminar, los disparos se produjeron dentro de uno de los baños del establecimiento educativo.

La Policía tomó conocimiento del hecho a las 12:56, cuando recibió una alerta a través del 911. Cinco minutos después, a las 13:01, un patrullero de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegó al lugar.

Sin embargo, cuando los efectivos arribaron, la víctima ya había sido trasladada por docentes de la escuela en un vehículo particular hacia un centro de salud cercano. Allí recibió las primeras atenciones médicas y posteriormente ingresó al quirófano debido a la gravedad de las lesiones.

Qué se sabe del alumno que disparó dentro de la escuela de González Catán

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el arma utilizada habría sido una pistola calibre .22. Por el hecho, un adolescente de 17 años, compañero de la víctima, fue demorado mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones correspondientes.

Uno de los elementos centrales de la investigación surgió del propio testimonio del estudiante herido. Antes de ser operado, el joven alcanzó a hablar con personal de enfermería y aseguró que quien le disparó era su amigo.

Según esa versión, el adolescente le estaba mostrando el arma de fuego cuando se habrían producido los disparos de manera accidental. No obstante, los investigadores todavía no lograron corroborar ese relato y buscan establecer si efectivamente se trató de un accidente o si existieron otras circunstancias que desencadenaron el episodio.

Además, una de las principales incógnitas es cómo ingresó el arma de fuego a la escuela y si otras personas tuvieron conocimiento de su presencia dentro del establecimiento. La investigación continuaba para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

En pocas palabras

  • Alumno baleado: Un joven de 18 años recibió disparos en el abdomen y brazo dentro de la Escuela N° 58 de González Catán.
  • Detenido: Un compañero de 17 años fue demorado por el hecho, que ocurrió en uno de los baños del establecimiento.
  • Investigación: Se busca determinar si los disparos con una pistola calibre .22 fueron accidentales o intencionales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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