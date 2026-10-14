Terror en una escuela: un alumno fue baleado por un compañero de 17 años

Qué se sabe del alumno que disparó dentro de la escuela de González Catán

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el arma utilizada habría sido una pistola calibre .22. Por el hecho, un adolescente de 17 años, compañero de la víctima, fue demorado mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones correspondientes.

Uno de los elementos centrales de la investigación surgió del propio testimonio del estudiante herido. Antes de ser operado, el joven alcanzó a hablar con personal de enfermería y aseguró que quien le disparó era su amigo.

Según esa versión, el adolescente le estaba mostrando el arma de fuego cuando se habrían producido los disparos de manera accidental. No obstante, los investigadores todavía no lograron corroborar ese relato y buscan establecer si efectivamente se trató de un accidente o si existieron otras circunstancias que desencadenaron el episodio.

Además, una de las principales incógnitas es cómo ingresó el arma de fuego a la escuela y si otras personas tuvieron conocimiento de su presencia dentro del establecimiento. La investigación continuaba para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.