Y agregó: "Él tenía adicciones. Yo pedí mucha ayuda, nadie me ayudó. Fui a la comisaría de la mujer, a la fiscalía, busqué por privado y me pedían una plata que yo no llegaba".

Por último, la mujer pidió "justicia" y apuntó contra el ingeniero: "¿Por qué dejó a mi hijo tirado? Cuando llegamos, por casualidad pasaba un patrullero".

Un ingeniero mató a un ladrón que intentó robarle y se fue a trabajar: cómo ocurrió

El ingeniero en electrónica, de 54 años, mató ayer de un balazo al joven al que acusó de intentar robarle el auto en la localidad bonaerense de San Justo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7, en la esquina de las calles Paraguay y Constitución, en dicha localidad del partido de La Matanza, en el sudoeste del conurbano.

Se trata de un hombre que se encontraba a bordo de su Volkswagen Suran de color gris cuando fue sorprendido por un chico de 19 años con fines de robo.

En esas circunstancias, el ingeniero le efectuó un disparo en el pecho y luego se retiró del lugar, mientras que el baleado murió prácticamente en el acto.

Tras relevar las cámaras de seguridad en la zona, los efectivos de la comisaría oeste 1ra. de San Justo establecieron que el muerto, identificado como Ulises Leonel Camacho Luque (19), habría intentado sustraer un auto.

Los agentes rastrillaron la zona en búsqueda del vehículo implicado y lo encontraron estacionado en la calle Constitución al 3600, a pocos metros de la escena del crimen.

Al revisar el dominio del auto, se estableció que pertenecía al ingeniero en electrónica, y luego de revisar las cámaras de esa cuadra se determinó que el hombre bajó del rodado y se dirigió a pie hacia avenida Juan Manuel de Rosas, donde trabajaba.

En tanto, los policías constataron que Camacho Luque tenía antecedentes por el delito de "robo automotor" y que había salido de prisión el mes pasado. Se supo que su padre era el verdulero del barrio y que durante el intento de robo el joven portaba un arma de juguete.