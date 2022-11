Al negarse, el malhechor le dispara dos veces directo al cuerpo. Según se supo, la víctima recibió un disparo en el codo y otro en una pierna.

Embed

Tras el ataque, el herido corrió a una esquina y con su celular pidió una ambulancia, mientras que tres personas que estaban esperando un colectivo lo asistieron. Debido a las heridas, el joven fue internado y se encuentra fuera de peligro.

“Yo no me dejé robar. El flaco se acerca, me dice dame el celular. Yo le dije que no, que me lo había comprado hace un mes y tenía que pagar 11 cuotas”, contó la víctima en declaraciones al medio Los Andes.