Tras su reconciliación, Tamara Báez y Thiago Martínez se fueron a Iguazú: las fotos de su escapada romántica

La emoción del reencuentro se reflejó en cada imagen y el momento más romántico llegó frente a la Garganta del Diablo, con un beso apasionado y el paisaje selvático como marco perfecto.

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Cómo luce hoy Tamara Báez a cuatro meses de someterse a una liposucción

En octubre pasado, luego de recomponer su relación con Thiago Martínez, Tamara Báez tomó una decisión personal que venía postergando: ingresar al quirófano. Inconforme con los kilos que sentía acumulados, la ex pareja de L-Gante confió en un especialista en estética y se sometió a una liposucción.

Cuatro meses después de aquella intervención, la joven eligió mostrar cómo luce hoy. A través de distintas publicaciones en su cuenta de Instagram, compartió imágenes de sus vacaciones y dejó ver los resultados del procedimiento.

Entusiasmada con el cambio, Tamara se fotografió frente al espejo del baño y subió una selfie a sus historias. Con una tanga negra y una remera corta marrón, la influencer recibió una lluvia de comentarios positivos que celebraban la transformación visible.

Cabe recordar que la mamá de Jamaica se animó a exhibir públicamente su nueva silueta recién hace unas semanas. En ese momento reaccionó con enojo ante quienes aseguraban que no se notaba la diferencia. "No puedo creer que hay gente que dice que no se me nota, jajajaja. ¿Quieren ver?”, lanzó indignada en redes.

Ya en noviembre, la propia Tamara había explicado en primera persona por qué decidió operarse. "No aguantaba más tener semejante panza y estar tan ancha de los costados. Igual, nunca tuve caderas, unas buenas caderas, y ahora tengo caderas", confesó tras la liposucción, asegurando que estaba "chocha".

En otra historia de Instagram, se sinceró con sus seguidores sobre el trasfondo de su elección. “Me había dejado estar muchísimo. Tenía mi cabeza enfocada en todo, menos en mí. Estoy súper feliz y sé que voy a verme mucho mejor para mí y por mí”, expresó con alegría.

Tamara Báez en el baño