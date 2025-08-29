Tragedia en la autopista de San Luis: murieron un abuelo y su nieto en un choque contra un camión

Con el correr de las horas, trascendió que el menor asistía al Instituto Santa Catalina. La comunidad educativa y el Ministerio de Educación de la provincia expresaron su dolor a través de un comunicado en redes sociales en el que despidieron al alumno y acompañaron a sus familiares en el duelo.

El impacto se produjo en el kilómetro 806 de la autopista. El camión involucrado, en el que viajaban dos hombres de 57 y 30 años, ambos domiciliados en San Vicente, provincia de Buenos Aires, terminó fuera de la calzada. Ninguno de ellos sufrió lesiones. Tras el siniestro, la Policía Caminera realizó el test de alcoholemia al chofer, que dio resultado negativo (0,00 gramos de alcohol en sangre).

De acuerdo con las primeras pericias, el choque se desencadenó cuando el auto impactó violentamente contra la parte trasera del rodado de mayor porte. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar durante varias horas para asistir a las víctimas y garantizar la circulación en la zona.

La tragedia generó una fuerte conmoción en San Luis, especialmente en El Trapiche y en la capital provincial, donde residían las víctimas fatales. Vecinos, familiares y compañeros de escuela despidieron con mensajes de pesar al abuelo y al niño fallecidos en el siniestro.

Tragedia en la Ruta 5: murieron un padre y sus dos hijos en un choque en Pehuajó

Un trágico accidente de tránsito ocurrido el sábado pasado en el kilómetro 389,5 de la Ruta Nacional N.º 5, en jurisdicción de Francisco Madero, partido de Pehuajó, dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer gravemente herida, todos integrantes de una familia oriunda de Comodoro Rivadavia, Chubut.

El siniestro, en el que se vieron involucrados un automóvil Fiat Argo y un camión Fiat Iveco, ocurrió cerca de las 8 de la mañana, en el tramo que une Francisco Madero con Juan José Paso. Según informó la Policía de Seguridad Comunal, en el auto viajaban cuatro ocupantes: un hombre de 40 años, su pareja de 35 y sus dos hijos pequeños. El padre y los niños murieron de inmediato a raíz de la violencia del impacto, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu, donde permanece internada en estado delicado.

El camión, conducido por un joven de 29 años domiciliado en Saladillo, terminó envuelto en llamas luego de la colisión, aunque el chofer logró escapar sin lesiones. Tras el choque, el vehículo de mayor porte fue consumido por completo por el fuego, cuyas llamas se divisaban a varios kilómetros de distancia.

Testigos del hecho señalaron que Cristian Fornes, ex bombero voluntario y trabajador de la Cooperativa Eléctrica local, se detuvo al advertir el siniestro. Fue él quien rescató al camionero de entre las llamas y asistió también en el auxilio de la única sobreviviente de la familia.

El automóvil particular quedó totalmente destruido y los cuerpos de las víctimas debieron ser retirados por personal de bomberos y policía científica. En el lugar trabajaron, además, efectivos de la Policía de Seguridad Vial y dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, que lograron sofocar el incendio del camión y realizar las primeras pericias.

La investigación quedó en manos del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, dependiente del Departamento Judicial Trenque Lauquen, quien caratuló la causa como “Triple Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas”.

El hecho causó gran conmoción tanto en la comunidad local como en Comodoro Rivadavia, ciudad de origen de la familia.