La mortal amenaza de Emerenciano Sena desde la prisión por Cecilia Strzyzowski

“Soy Emerenciano Sena, estoy detenido en la causa Cecilia desde el 9 de junio. Totalmente incomunicado, maltratado. Todas las cosas que me corresponden. Me llevan al hospital y me hacen sufrir el suplicio, que hace más de 200 años está prohibido. Hacerme cascotear con la gente, hacerme maltratar”, dijo en el audio.

En la misma línea, enfatizó en que permanece “incomunicado, sin tener beneficio de nada y maltratado por el fiscal, los fiscales, y los jueces de la provincia del Chaco”, haciendo alusión al pedido de incomunicación que el 27 de julio hizo la Justicia chaqueña “para evitar que el imputado intente maniobras para entorpecer la investigación”.

En este contexto, el líder del movimiento Socialistas Unidos reiteró su inocencia e informó que tomará la misma medida que durante 20 días llevó adelante su esposa, Marcela Acuña, detenida por la misma causa.

“Voy a lanzarme en huelga de hambre hasta que venga el fiscal, el juez y los responsables de la justicia de la provincia a decirme por qué estoy preso”, advirtió e insistió sobre su inocencia.

El dirigente sindical aseguró en el audio que “no existe en la causa ni una sola prueba” en su contra y vinculó su detención con su participación política.

“Estoy detenido solamente porque me llamo Emerenciano Sena e hice 500 casas gratis para los pobres. Creo que ese es el delito más grande que cometí. A toda la patria le digo que, en el Chaco, puede llegar a morir un inocente que se llama Emerenciano Sena haciendo huelga de hambre, pidiendo por su libertad”, concluyó.

La insólita teoría del caso Cecilia Strzyzowski sobre César Sena y su padre

Juan Arreguin, el abogado que hasta hace dos días representaba a Gloria Romero, la mama de Cecilia Strzyzowski concedió una entrevista a un medio local y lanzó una impactante teoría.

"En algún momento nos llegó una versión, y esto es una primicia, de que César no sería hijo biológico de Emerenciano”, expresó el letrado durante una entrevista al medio Diario Norte.

“Entonces yo decía: ‘Ahí tenemos la trampa para ver: si no es el hijo, no hay vínculo; entonces no puede ser beneficiado con este dispositivo legal (de encubrimiento)’", agregó, aunque reconoció que este planteo podría haber sido lanzado como salvoconducto para Emerenciano.

De acuerdo a la prensa local, los dichos del letrado podrían traer nuevas pericias si es que el defensor Ricardo Osuna llegara a pedir una prueba genética de filiación paternal y si el propio Sena acepta someterse al estudio.

Consultado en el programa Andino y las Noticias, Gustavo Briend, otro de los abogados querellantes, afirmó: "No me consta y no sabía", en relación al tema.