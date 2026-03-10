De íntimas a enemigas: la trama oculta detrás de la feroz pelea entre Andrea del Boca y Lucía Galán

La mirada de Andrea del Boca, en cambio, fue distinta años después. En una entrevista con Intrusos, la actriz relativizó la cercanía que tenían. “Nunca fuimos muy amigas, éramos vecinas y fuimos a un cumpleaños, con todo ese grupo conocimos a una persona”, deslizó, en referencia a Biassotti.

En aquel momento, la actriz atravesaba un período personal particular: tenía el deseo de volver a enamorarse y también pensaba en la posibilidad de ser madre. Incluso había comenzado a averiguar en clínicas de fertilidad para tener un hijo por su cuenta. Pero tras esa fiesta, la relación con Galán se quebró de manera definitiva.

La cantante, por su parte, insistió reiteradamente en que nunca tuvo un vínculo con el hombre. “Jamás”, remarcó en distintas ocasiones, negando cualquier tipo de romance. Incluso recordó años atrás en DDM: “Andrea pensó que se lo quería ‘robar’. No sé, ese fue el motivo del distanciamiento”.

Con el tiempo, Lucía Galán reflexionó sobre aquella ruptura. “Una a veces deposita en las personas cosas que no te pueden dar. Fuimos muy amigas, nos dimos mucho cariño y mucho afecto, y después por tonterías se produjo ese distanciamiento”, expresó.

El episodio también tuvo otra consecuencia inesperada: la relación de Andrea del Boca con Manuela Bravo también se enfrió. Según comentaron en Puro Show, la actriz terminó alejándose tanto de Galán como de la anfitriona de aquella fiesta, quien hasta hoy mantiene una relación muy cercana con la cantante y prefiere evitar el tema cuando le preguntan por el conflicto.

La guerra de Andrea del Boa y Lucía Galán - captura A la Barbarossa

Cuál es el pasado sentimental que explica la enemistad entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano

Desde el día que comenzó Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de Telefe, los roces entre Andrea del Boca y Yanina Zilli no pasó desapercibido para los fanáticos del reality. Sin necesidad de largas charlas ni enfrentamientos directos, hubo gestos, miradas y comentarios breves que dejaron entrever que algo no fluye con naturalidad entre ellas.

Esa sensación de incomodidad no tardó en trasladarse a los programas de espectáculos. Así, en SQP (América TV) lanzaron una hipótesis fuerte para explicar la tensión que se percibe entre ambas participantes y aseguraron contar con información que podría aclarar el trasfondo del supuesto distanciamiento.

De acuerdo a lo que comentaron en el ciclo, el origen del conflicto no sería reciente, sino que tendría raíces en el pasado sentimental de las dos. Según expusieron al aire, existiría una historia vinculada a antiguos romances que ambas habrían tenido en común y que podría haber dejado cuentas pendientes entre ellas, algo que hoy se reflejaría en el clima dentro de la casa.

Con esa teoría sobre la mesa, Pía Shaw decidió indagar en las relaciones amorosas que formaron parte de la vida de cada una, con la intención de encontrar alguna coincidencia que explicara el motivo de la supuesta rivalidad.

“¿Qué es lo primero que uno piensa? En hombres”, planteó la periodista en pleno programa, antes de contar que comenzó a consultar a personas del entorno de las protagonistas. Luego detalló uno de los contactos que hizo durante su investigación: “Me comunico con Silvestre (ex de Andrea) y dijo que con Yanina no tuvo nada que ver”.

Aunque esa pista parecía cerrarse rápidamente, la teoría tomó otro rumbo cuando apareció un nombre mucho más resonante en la historia. Shaw recordó entonces un episodio mediático que, con los años, volvió a tomar relevancia en este contexto.

“Diego Armando Maradona aparece en agenda. Andrea del Boca contó de la relación que tuvo con Diego”, señaló la panelista. A partir de allí, Nico Peralta sumó un dato que ayudó a ubicar en el tiempo ese vínculo y recordó el momento televisivo en el que ambos coincidieron: “Se dieron unos besos en la época de La Noche del Diez”.

Pero la conexión con Yanina Zilli también habría pasado por el exfutbolista. Shaw explicó que el lazo entre ellos tenía un componente más emocional. “Yanina Zilli fue la contención emocional de Diego Armando Maradona. El intermediario, Guillermo Coppola, que dice no tener memoria, encontré varias entrevistas donde Yanina cuenta que Coppola le decía: ‘Diego necesita hablar con vos’”, relató la periodista al reconstruir esa historia.