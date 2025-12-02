Donald Trump endureció su postura: advirtió que EE.UU. puede atacar a cualquier país que trafique drogas
El Presidente norteamericano señaló a Colombia y volvió a tensar la relación con Venezuela. “Sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso muy pronto”, destacó el mandatario.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia que generó preocupación en la región: afirmó que cualquier país que produzca y envíe droga a territorio estadounidense “está sujeto a ataques”, sugiriendo que Colombia también podría quedar bajo la mira en el marco de sus operaciones contra el narcotráfico en Venezuela.
Durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca, Trump aseguró: “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación y luego la venden a nuestro país. Cualquiera que haga eso está sujeto a ataques, no solo Venezuela”.
El mandatario reiteró que “muy pronto” comenzarán ataques terrestres en territorio venezolano contra presuntos cárteles de droga. Señaló que ya cuentan con información detallada sobre rutas, bases y viviendas de los grupos que investiga Washington.
“En tierra es mucho más fácil. Sabemos las rutas que toman, dónde viven los malos y vamos a empezar con eso muy pronto”, destacó el presidente de EEUU. Además, Trump destacó que, si bien Venezuela “ha sido peor que la mayoría”, otros países también envían “narcotraficantes” a Estados Unidos.
Qué dijo Trump la semana pasada
Días atrás, el presidente ya había adelantado que las Fuerzas Armadas actuarían en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos. Incluso pidió a pilotos y aerolíneas evitar completamente el espacio aéreo venezolano, que consideró “cerrado en su totalidad”.
Estas acciones forman parte de la operación Lanza del Sur, impulsada por el Pentágono. Hasta ahora, la ofensiva destruyó alrededor de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando un saldo oficial de más de 80 muertos, todos acusados de narcotráfico.
Acusaciones de posibles crímenes de guerra
Según información publicada por The Washington Post, en el primer ataque de la operación —el 2 de septiembre— se habría producido un segundo bombardeo para eliminar a dos sobrevivientes, supuestamente ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Esa acción podría investigarse como crimen de guerra.
Consultado sobre el tema, Trump dijo no tener información y defendió a sus funcionarios: “Aseguró confiar plenamente en Hegseth y describió al almirante a cargo de la operación, Frank Bradley, como “una persona extraordinaria”.
La defensa de la Casa Blanca y el Pentágono
El Gobierno estadounidense sostiene que todas las acciones militares son legales y que la ofensiva permitió “salvar miles de vidas” en Estados Unidos al destruir embarcaciones presuntamente cargadas con drogas.
Por su parte, Hegseth negó haber visto sobrevivientes durante el ataque y criticó a la prensa por “difundir información que no se basa en la verdad”.
Con el aumento de la tensión militar en el Caribe y nuevas advertencias que involucran a países aliados como Colombia, las declaraciones de Trump abren un nuevo capítulo en su política antidrogas.