Donald Trump endureció su postura: advirtió que EE.UU. puede atacar a cualquier país que trafique drogas. 

Qué dijo Trump la semana pasada

Días atrás, el presidente ya había adelantado que las Fuerzas Armadas actuarían en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos. Incluso pidió a pilotos y aerolíneas evitar completamente el espacio aéreo venezolano, que consideró “cerrado en su totalidad”.

Estas acciones forman parte de la operación Lanza del Sur, impulsada por el Pentágono. Hasta ahora, la ofensiva destruyó alrededor de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando un saldo oficial de más de 80 muertos, todos acusados de narcotráfico.

Acusaciones de posibles crímenes de guerra

Según información publicada por The Washington Post, en el primer ataque de la operación —el 2 de septiembre— se habría producido un segundo bombardeo para eliminar a dos sobrevivientes, supuestamente ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Esa acción podría investigarse como crimen de guerra.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (AP)

Consultado sobre el tema, Trump dijo no tener información y defendió a sus funcionarios: “Aseguró confiar plenamente en Hegseth y describió al almirante a cargo de la operación, Frank Bradley, como “una persona extraordinaria”.

La defensa de la Casa Blanca y el Pentágono

El Gobierno estadounidense sostiene que todas las acciones militares son legales y que la ofensiva permitió “salvar miles de vidas” en Estados Unidos al destruir embarcaciones presuntamente cargadas con drogas.

Por su parte, Hegseth negó haber visto sobrevivientes durante el ataque y criticó a la prensa por “difundir información que no se basa en la verdad”.

Con el aumento de la tensión militar en el Caribe y nuevas advertencias que involucran a países aliados como Colombia, las declaraciones de Trump abren un nuevo capítulo en su política antidrogas.