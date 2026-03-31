Ataque mortal en un colegio de Santa Fe: dónde está detenido el tirador

La confidencialidad se mantendrá durante todas las etapas del proceso judicial, con el objetivo de resguardar tanto al menor como a su entorno.

Cómo avanza la causa judicial: habló el fiscal

El caso se encuadra dentro del régimen penal juvenil, por lo que el adolescente es considerado no punible. En ese contexto, las medidas que se aplican son de protección y no punitivas.

santa fe escuela

El fiscal Mauricio Espinoza explicó que en una audiencia reciente todas las partes acordaron el lugar de alojamiento provisorio del menor hasta la próxima instancia judicial, prevista para el viernes, donde se definirán las medidas a seguir. “No se apunta a una pena privativa de la libertad, sino a medidas de protección para el menor, los familiares y las víctimas”, detalló.

Por su parte, Carlos Vottero, fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, confirmó en declaraciones radiales que el menor acusado se encuentra en un instituto de la ciudad de Santa Fe. Además, aclaró que continuará allí hasta la formulación de cargos y que pedirán que no vuelva a San Cristóbal.

Cómo ocurrió el ataque: detalles inéditos y desmentidas del fiscal

Tras ello, confirmó que en el ataque se utilizó una escopeta calibre 12-70 y que hubo cuatro disparos en total. Al mismo tiempo, aclaró que el menor llevó el arma en su mochila y no en un estuche de guitarra como se dijo en un primer momento.

"Él fue al baño. Lo que hace es armar el arma y colocarse el cinturón que contenía los cartuchos. Ahí empezó el hecho en sí, todo eso comenzó con los disparos", precisó.

Al mismo tiempo, Vottero confirmó que los disparos continuaron afuera y especificó que Ian Cabrera, la víctima, fue baleado por primera vez dentro y cuando logró salir, el acusado le volvió a disparar. De igual manera, no dio detalles sobre las lesiones.

"Cuando el menor acusado salió, recargó y continuó su recorrido dentro de un patio interno de la escuela e hizo dos disparos más. Con esos últimos no habría herido a nadie, a las otras dos víctimas las habría herido con perdigones de los primeros disparos", aseguró.

Tras ello, detalló cómo fue el momento en el que Fabio, el portero del colegio, finalmente lo redujo. "No hubo ninguna resistencia", aclaró.