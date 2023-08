La terrible denuncia de abuso infantil y violencia contra el padre de Cecilia Strzyzowski

Embed

Qué dijo Gloria Romero sobre los abusos del padre de Cecilia Strzyzowski

En este marco, Gloria Romero dio escalofriantes detalles de lo sucedido décadas atrás y también hablo de violencia de género. "Casi me mata hace 27 años. ¿Quieren que encima yo me sienta triste porque se murió? ", dijo.

"Casi termino muerta como Cecilia: me quebró tres dedos, la muñeca, me ahorcó, estuve en cama tres semanas totalmente desfigurada porque le agarró un ataque y entró a mi casa cuando nos estábamos divorciando. Yo era la vaca de Strzyzowski y no iba a ser de nadie más. Mi hija buscó a otra basura como el padre", se lamentó.

Y en ese sentido, ahondó: "Ella tenía tres años cuando pasó el tema del abuso. Yo ni bien salió el tema (del abuso) me divorcié, no me iba a quedar con un tipo que toque a mis hijas. Ninguna mujer debería. Siempre hay que creerle al niño".

El padre de Cecilia Strzyzowski habló por primera vez tras el femicidio de su hija.

Además, habló de cómo era el trato de Cecilia con su padre. "Ella nunca quiso tener contacto con él. Le agarraban ataques de pánico. Tenía un trauma interno no resuelto, pero no se acordaba lo que pasó", aseveró.

Por último, contó más detalles de la vida del hombre. "Él vivía a media cuadra del barrio Emerenciano, él pertenecía a los Sena".

Y sostuvo: "Él quería vender notas a los medios (...) además estaba detenido tanto él como su mujer con prisión domiciliaria por lavado de activos".

Qué más se sabe del padre de Miguel Strzyzowski

El papá de Cecilia Strzyzowski, Miguel, falleció anoche en el Instituto del Corazón de Resistencia, luego de haber sido internado por problemas cardíacos. Una trágica coincidencia, ya que el hombre murió el mismo día en el que su hija hubiera cumplido 29 años.

Strzyzowski había sido internado en grave estado durante las últimas horas en Instituto del Corazón en el centro de Resistencia. En un prinicipio, se dijo que el hombre había abandonado a Gloria Romero y a sus hijas, incluida Cecilia, hace más de 20 años.

La familia de Cecilia no tuvo ningún tipo de contacto con él. Estuvo acusado por delitos de lavado de dinero y tenía una condena por evasión impositiva en la Justicia Federal.