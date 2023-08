Las desgarradoras palabras de la mamá de Cecilia Strzyzowski el día en que su hija cumpliría 29 años

Gloria Romero, la madre de de Cecilia Strzyzowski, volvió a movilizarse este jueves en el marco del cumpleaños 29 de su hija y pronunció unas desgarradoras palabras. "Lloré mucho. Hoy me costó arrancar, no quería que me vean así, pero bueno. Soy mamá. Hoy tendría que estar con mi hija, aunque sea por Instagram, boludeando", dijo la mujer.