Nazarena Vélez rompió en llanto al recordar el infierno que vivió Barbie Vélez con Fede Bal: "Pensé que me moría"

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Qué decisión tomó Fede Bal tras el explosivo descargo de Barbie Vélez

La tensión entre Fede Bal y Barbie Vélez volvió a ocupar espacio en los medios luego de que el actor participara de una entrevista con José María Listorti en Blender y recordara el conflicto judicial que ambos atravesaron tras su escandalosa separación.

Durante la charla, Bal sostuvo que el paso del tiempo terminó dándole la razón. Sus palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una inmediata reacción de Barbie en su programa de streaming. Conmovida y entre lágrimas, la actriz le habló directamente a su ex: "Si querés hablar, que sea para pedir perdón". Y fue contundente: "No hables nunca más de mí porque no soy más la nena de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza y miedo. Pasaron 10 años en mi vida, mucha terapia de por medio, así que no me rompas las pelotas".

Las declaraciones de Vélez generaron una fuerte repercusión y llegaron rápidamente a oídos de Bal. Consultado por Mati Vázquez en Puro Show (El Trece), el conductor de Por el mundo prefirió no alimentar la polémica. Con tono sereno, respondió: "No hablo nunca más de esto". Ante la insistencia del periodista, reafirmó su postura: "Te repito, ya es un tema terminado. Respeto la decisión de Barbie".

Con esa actitud, Fede Bal pareció acatar el pedido de su ex y poner punto final a una historia que marcó a ambos. A casi una década de aquel conflicto que comenzó mientras compartían el Bailando, y que derivó en denuncias cruzadas y un proceso judicial, el actor eligió cerrar el capítulo públicamente, dejando atrás una de las etapas más turbulentas de su vida mediática.