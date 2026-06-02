A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE QUEBRÓ

Nazarena Vélez rompió en llanto al recordar el infierno que vivió Barbie Vélez con Fede Bal: "Pensé que me moría"

En LAM, Nazarena Vélez se quebró en vivo al recordar el sufrimiento de su hija y cuestionó cómo fue tratada tras su escandalosa relación con Fede Bal.

2 jun 2026, 20:46
Banner seguínos en google Primicias Ya
nazarena vélez
nazarena vélez

Nazarena Vélez estuvo este martes en LAM (América TV) y no pudo contener las lágrimas al recordar el dolor que atravesó su hija Barbie Vélez durante su conflictiva relación con Fede Bal. La actriz y productora se mostró conmovida y explicó que la exposición pública de aquel vínculo aún deja huellas profundas en su familia.

"Ay, porque cuando un hijo la está pasando mal... yo creo que es lo único que no puedo manejar", confesó con la voz entrecortada ante la consulta de Denise Dumas, quien está reemplanzando a Ángel de Brito en la conducción. Nazarena relató cómo Barbie fue señalada por la sociedad y la prensa: "Ver a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, ver como todavía mucha gente la sigue enfocando en si hizo la tapa de la revista Gente, como la hizo vestida, como siempre a las mujeres nos señalan".

Leé también

Entre lágrimas, Barbie Vélez hizo un desgarrador descargo contra Fede Bal: "El trauma más grande de mi vida"

entre lagrimas, barbie velez hizo un desgarrador descargo contra fede bal: el trauma mas grande de mi vida

Con un llanto desgarrador, Vélez cuestionó el rol de la Justicia y la manera en que se trató el caso: "¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama? Y ver como todo el mundo la señala. Y como la Justicia no es justicia, como pasa siempre en este país. Porque la Justicia no puede decir es un empate técnico". También recordó cómo su hija fue estigmatizada y tratada de “loca” por haber reaccionado ante situaciones de infidelidad: "Barbie fue muy humillada. A Barbie todo el mundo la trató de loquita... Y siempre somos las mujeres las locas de mierda".

En medio de la emoción, Nazarena reivindicó a su hija y pidió que el dolor llegue a su fin. "Es una víctima. Ellos dijeron que fue una víctima. Él reconoció que la empujó. Él lo reconoció", subrayó. Y cerró con un deseo cargado de angustia: "Dios quiera que sea el final, Dios quiera. Porque no la quiero ver más mal. Porque no se lo merece. Porque cuando yo la escuché y dijo: Fue el trauma más grande de mi vida', yo pensé que me moría".

Noticia en desarrollo.

Embed

Qué decisión tomó Fede Bal tras el explosivo descargo de Barbie Vélez

La tensión entre Fede Bal y Barbie Vélez volvió a ocupar espacio en los medios luego de que el actor participara de una entrevista con José María Listorti en Blender y recordara el conflicto judicial que ambos atravesaron tras su escandalosa separación.

Durante la charla, Bal sostuvo que el paso del tiempo terminó dándole la razón. Sus palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una inmediata reacción de Barbie en su programa de streaming. Conmovida y entre lágrimas, la actriz le habló directamente a su ex: "Si querés hablar, que sea para pedir perdón". Y fue contundente: "No hables nunca más de mí porque no soy más la nena de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza y miedo. Pasaron 10 años en mi vida, mucha terapia de por medio, así que no me rompas las pelotas".

Las declaraciones de Vélez generaron una fuerte repercusión y llegaron rápidamente a oídos de Bal. Consultado por Mati Vázquez en Puro Show (El Trece), el conductor de Por el mundo prefirió no alimentar la polémica. Con tono sereno, respondió: "No hablo nunca más de esto". Ante la insistencia del periodista, reafirmó su postura: "Te repito, ya es un tema terminado. Respeto la decisión de Barbie".

Con esa actitud, Fede Bal pareció acatar el pedido de su ex y poner punto final a una historia que marcó a ambos. A casi una década de aquel conflicto que comenzó mientras compartían el Bailando, y que derivó en denuncias cruzadas y un proceso judicial, el actor eligió cerrar el capítulo públicamente, dejando atrás una de las etapas más turbulentas de su vida mediática.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nazarena Vélez Barbie Vélez Fede Bal

Lo más visto