Marley explotó contra Laura Ubfal tras sus dichos sobre el hijo de Flor Peña: "Primitivo"

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Cómo reaccionó Florencia Peña a los dichos de Laura Ubfal

En LAM (América TV) revelaron detalles del impacto que tuvo la polémica en la vida de Florencia Peña y de su entorno familiar luego de los comentarios de Laura Ubfal. El tema ocupó buena parte del debate y varios de los presentes cuestionaron la forma en que se abordó la situación.

Yanina Latorre apuntó contra la comunicadora: “No está bueno todo lo que está diciendo. Y encima, si te metiste en el tema de que son niños, aclaralo, no digas: 'No voy a hablar nada más', porque lo que dijo ayer a la noche en LAM fue peor de lo que venía diciendo”.

Por su parte, Majo Martino contó cómo atraviesa la actriz este difícil momento y aseguró que la situación la afectó profundamente en lo personal. “Yo hablé con Flor Peña, está indignada, estuvo llorando toda la mañana, hizo el programa en Luzu como pudo. El nene ya tiene acceso a las redes sociales ”, relató.

“Ocho años, en el colegio le empezaron a decir: 'Te vi, te vi, te vi'. El nene dice: 'Mamá, ¿qué pasa?' Lee algunas cosas, ve. Y encima, lo peor de todo, que es lo que más le duele a Flor, es que ve la foto de su hijo sumada a la foto, lamentablemente, de Agostina. Que no tiene nada que ver con esto ”, agregó.

De acuerdo con lo comentado en el ciclo, uno de los aspectos que más angustia le provoca a la actriz es la exposición que tuvo su hijo en medio de una controversia ajena a él. “Flor dijo: 'Lo deja a mi hijo como un monstruo' ”, contó Martino. Yanina sumó que el niño ya empezó a tener problemas en el colegio, lo que intensificó la preocupación de la familia.

“La llamaron a una reunión, a Ramiro, el papá, y a ella, al colegio, porque, como hablaron de la nena, ya saben de quién están hablando, entonces los padres se quejaron también”, detalló Majo.