El drama que enfrenta el hijo de Florencia Peña tras las críticas de Laura Ubfal

La actriz expresó su dolor al ver cómo la exposición mediática afectaba directamente a su hijo. “Flor dijo: 'Lo deja a mi hijo como un monstruo'”, contó Martino. Yanina sumó que el niño ya empezó a tener problemas en el colegio, lo que intensificó la preocupación de la familia.

La polémica incluso derivó en una reunión escolar. “La llamaron a una reunión, a Ramiro, el papá, y a ella, al colegio, porque, como hablaron de la nena, ya saben de quién están hablando, entonces los padres se quejaron también”, detalló Majo.

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Qué dijo Florencia Peña tras la controversial crítica de Laura Ubfal

La discusión que se generó por un comentario de Felipe, el hijo menor de Florencia Peña, sigue dando que hablar. Tras las observaciones de Laura Ubfal sobre lo ocurrido en el streaming que la actriz comparte con Marley, Peña decidió dar su versión en una entrevista en vivo en Intrusos (América TV).

El origen de la polémica fue un video que volvió a circular en redes sociales, aunque había sido grabado semanas atrás. En esa transmisión, Felipe, de 8 años, comentó sobre una compañera de colegio y dijo que tenía varios novios. A partir de ese episodio, Ubfal analizó la situación y afirmó que la actriz debía prestar atención porque, según su mirada, estaba criando a un “incel”.

Las palabras de la periodista generaron un fuerte impacto y, pocas horas después, Peña se mostró dolida y cuestionó la magnitud que tomó el tema. “Primero, pará, pará. ¿De qué noviazgo estamos hablando, chicos, a los ocho años? Ocho años, obvio. No estábamos hablando de un noviazgo. No es mi hijo de doce. Es mi hijo de ocho recién cumplidos que expresó algo de manera graciosa, es un bebé, es un niño inocente, está siendo asediado hace 24 horas en la tele”, manifestó.

La actriz defendió la crianza de sus hijos y rechazó cualquier interpretación que sugiera una mirada despectiva hacia las mujeres. “Es un niñito que en ningún momento se pone a pensar, 'che, qué atorranta esta mina, si mirá la madre que tiene'. No, y aparte... Mirá la madre, o sea, mis hijos saben cómo crecieron, con una madre libre crecieron, saben cómo respetan a las mujeres. Vos te pensás que mi hijo más grande alguna vez me dijo, eso no lo digas, eso no te lo pongas'”, señaló.

Peña también expresó su decepción hacia Ubfal por la forma en que planteó sus críticas. “Me sorprende y me da mucha tristeza, primero porque no viene a cuento en este momento y además porque si ella hubiera querido decirme algo me puede llamar por teléfono”, dijo. Y agregó: “No se indignó y no se indigna con un montón de cosas que dicen un montón de mujeres, no le indignan, pero se indigna conmigo un mes después y no me llama por teléfono. Si tiene mi teléfono, que me escriba y me diga 'che Flor, te parece tal cosa' y yo puedo llegar a debatir con ella y ya saben cómo soy, pero eso me parece como un delirio”.

La actriz remarcó que lo que más le dolió fue la exposición de su hijo en televisión y la acusación de estar criando un “incel”. “Pero además me parece un delirio ponerlo a Felipe, con 8 años, todo el tiempo en la tele mostrando como un niño, ¿qué están queriendo decir?”, cuestionó. Y concluyó: “Estoy totalmente en desacuerdo, pero lo que más me duele fue lo de que estoy criando un incel. Eso me parece grave, chicos. Es como si yo me estuviera diciendo que estoy criando un psicópata”.

Finalmente, Peña cerró con un mensaje contundente sobre el foco de la discusión: “Pero esto ya me parece zarpado, y me parece zarpado en un momento donde no tenemos que estar hablando de mí, ¿Qué importo yo? Corremos el foco del debate. Mañana tenemos que ir a marchar todas pidiendo, por favor, que esto se termine”. Y agregó: “Además es lo ilógico de que todo se me cuestiona, porque cuando soy libre y bajo línea de libertad sexual también se me cuestiona, porque hace no tanto me mandaron a hacer videos porno por cómo soy yo. Entonces todo les molesta, todo les molesta”.