A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PICANTE

La reacción sin filtro de Furia tras enterarse que Emma Vich la freezó: "atacada y estancada"

Lejos de Argentina, la ex Gran Hermano Juliana Furia Scaglione se enteró que su examigo Emma Vich trató de perjudicarla intentando congelar su prosperidad con un gualicho, y le respondió fiel a su estilo. Mirá.

26 ago 2025, 10:38
La reacción sin filtro de Furia tras enterarse que Emma Vich la freezó: atacada y estancada
La reacción sin filtro de Furia tras enterarse que Emma Vich la freezó: atacada y estancada

La reacción sin filtro de Furia tras enterarse que Emma Vich la freezó: "atacada y estancada"

Tras su paso por Gran Hermano (Telefe), poco y nada se supo de Emma Vich quien desde entonces intenta abrirse camino en el mundo de la música. Y si bien hace poco fue noticia por una fuerte pelea con la Gata Noelia ya distanciado desde hacía tiempo de su compañera de juego Juliana Furia Scaglione, ahora se supo que intentó perjudicarla con un gualicho.

Fue Pepe Ochoa quien reveló este lunes en LAM (América TV) que el ex hermanito había sido acusado por el dueño del departamento que alquilaba, de haberlo dejado en pésimas condiciones. Pero además esta persona le hizo llegar al periodista una foto de los papeles con los nombres de Furia y de Kennys Palacios que Vich dejó congelado en el freezer para intentar bloqueas sus prósperas carreras.

De acuerdo a la creencia popular, poner el nombre de una persona en el congelador podría frenar su progreso. Claro que también existe otra versión más suave, que asegura que la finalidad de ese ritual no sería otro más que alejar de tu vida a aquellas personas que no te quieren bien.

Embed

"El dueño del departamento me cuenta que puso el nombre completo de Furia y escribió ‘atada y estancada’. A Kennys Palacios le puso ‘estancado y sin trabajo te quedarás’”, reveló entonces Ochoa.

Y si bien muchos se preocuparon por esta particular actitud de Vich, lo cierto es que Furia reaccionó a pura ironía y con su clásico humor corrosivo. Así, a través de sus redes sociales posteó un video donde se la ve mirando el programa de América TV. "Ángel, decile que mirá lo atacada y estancada que estoy... o no sé qué. Lo estoy mirando desde Estambul", disparó entre risas y lejos se sentirse afectada.

Ocurre que por estos días la entrenadora de fitness está de viaje en Turquía conociendo nuevas culturas, aprovechando la invitación de Marley para participar en su programa de Telefe Por el mundo, en el que recorrerán Vietnam. Así, después de grabar el envío que se verá esta semana, Furia aprovechó para conocer otros destinos que a diario va compartiendo en sus redes.

Así queda claro que Scaglione vive un gran momento personal y profesional que la tienen más que feliz, más allá de los intentos de Emma Vich por borrarle su sonrisa.

Embed

Pepe Ochoa reveló que el x Gran Hermano Emma Vich intentó perjudicar a Furia Scaglione

Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló una insólita y polémica situación que involucra a Emma Vich, exparticipante de Gran Hermano. Según contó el panelista, el joven habría dejado un departamento en muy mal estado y protagonizó un extraño ritual con dos figuras del espectáculo.

"El que alquiló un lugar y dejó la casa en malas condiciones —de la inmobiliaria me dicen que habría un faltante de dos televisores, que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos nombres de famosos congelados— es Emma Vich", confirmó Ochoa, generando sorpresa en el estudio.

El periodista detalló el particular hallazgo: “Este personaje congeló a dos famosos: un varón y una mujer. Ella tuvo varios conflictos con Emma, y con él compartió espacios. Me pregunté en qué momento le hizo algo tan grave como para que lo congele”.

Embed

Finalmente, Ochoa reveló quiénes eran los “congelados”: Juliana “Furia” Scaglione, también ex Gran Hermano, y Kennys Palacios, el estilista y amigo íntimo de Wanda Nara.

Incluso mostró las imágenes de los papeles encontrados en el freezer, donde se leían frases contundentes: “Juliana ‘Furia’ Scaglione, atada y estancada” y “Kennys Palacios, estancado y sin trabajo te quedarás”.

El episodio no tardó en generar revuelo y debate en las redes, donde muchos usuarios reaccionaron con sorpresa ante el polémico ritual del ex hermanito.

Furia y Emma Vich GH2023.jpg

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Furia Emma Vich

Lo más visto