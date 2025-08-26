La reacción sin filtro de Furia tras enterarse que Emma Vich la freezó: "atacada y estancada"

Y si bien muchos se preocuparon por esta particular actitud de Vich, lo cierto es que Furia reaccionó a pura ironía y con su clásico humor corrosivo. Así, a través de sus redes sociales posteó un video donde se la ve mirando el programa de América TV. "Ángel, decile que mirá lo atacada y estancada que estoy... o no sé qué. Lo estoy mirando desde Estambul", disparó entre risas y lejos se sentirse afectada.

Ocurre que por estos días la entrenadora de fitness está de viaje en Turquía conociendo nuevas culturas, aprovechando la invitación de Marley para participar en su programa de Telefe Por el mundo, en el que recorrerán Vietnam. Así, después de grabar el envío que se verá esta semana, Furia aprovechó para conocer otros destinos que a diario va compartiendo en sus redes.

Así queda claro que Scaglione vive un gran momento personal y profesional que la tienen más que feliz, más allá de los intentos de Emma Vich por borrarle su sonrisa.

Embed

Pepe Ochoa reveló que el x Gran Hermano Emma Vich intentó perjudicar a Furia Scaglione

Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló una insólita y polémica situación que involucra a Emma Vich, exparticipante de Gran Hermano. Según contó el panelista, el joven habría dejado un departamento en muy mal estado y protagonizó un extraño ritual con dos figuras del espectáculo.

"El que alquiló un lugar y dejó la casa en malas condiciones —de la inmobiliaria me dicen que habría un faltante de dos televisores, que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos nombres de famosos congelados— es Emma Vich", confirmó Ochoa, generando sorpresa en el estudio.

El periodista detalló el particular hallazgo: “Este personaje congeló a dos famosos: un varón y una mujer. Ella tuvo varios conflictos con Emma, y con él compartió espacios. Me pregunté en qué momento le hizo algo tan grave como para que lo congele”.

Embed

Finalmente, Ochoa reveló quiénes eran los “congelados”: Juliana “Furia” Scaglione, también ex Gran Hermano, y Kennys Palacios, el estilista y amigo íntimo de Wanda Nara.

Incluso mostró las imágenes de los papeles encontrados en el freezer, donde se leían frases contundentes: “Juliana ‘Furia’ Scaglione, atada y estancada” y “Kennys Palacios, estancado y sin trabajo te quedarás”.

El episodio no tardó en generar revuelo y debate en las redes, donde muchos usuarios reaccionaron con sorpresa ante el polémico ritual del ex hermanito.