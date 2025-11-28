En 2026, cambia el esquema de subsidios para la luz y el gas: cómo impactará en las tarifas

Además, habrá otro aumento como consecuencia de otra modificación: los hogares subsidiados recibirán menos beneficios. En el caso de la electricidad, tendrán un descuento del 50% en el costo eléctrico de sus boletas. Pero el mismo no será parejo en todo el año. El descuento correrá para consumos de 150 kWh mensuales en meses de otoño y primavera, pero subirá a 300 kWh mensuales en los momentos de mayor demanda (verano e invierno).

Cambia el esquema tarifario para 2026: el impacto en el bolsillo

El año próximo terminan las tarifas segmentadas instrumentadas por el último gobierno kirchnerista. Solo se mantendrá una distinción binaria: subsidiados y no subsidiados. A partir de esa sola discriminación, se viene un aumento de tarifas para los que pierdan ese subsidio y no solo ellos. También habrá un aumento de las tarifas porque se reducirá el subsidio a realizar ( será solo del 50&% del consumo). Aunque en enero habrá una adecuación porque aumenta el consumo por las altas temperaturas.

comunicado de tarifas

.