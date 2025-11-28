En 2026, cambia el esquema de subsidios para la luz y el gas: cómo impactará en las tarifas
Así lo decidió el Gobierno para los servicios a partir del año entrante. Forma parte de su plan para eliminar el desfasaje del costo de producción con el precio que paga el usuario. Identificaron a 2,6 millones de hogares sin justificación para bajos ingresos declarados.
El Gobierno presentó el nuevo esquema de subsidios focalizados en los hogares más vulnerables.
El Gobierno informó oficialmente que detectó 2,6 millones de hogares que no pueden justificar por qué permanecen dentro de la categoría de "subsidiados". También, algunos usuarios deberán anotarse nuevamente en un registro especial para acceder al gas propano y a las garrafas de 10 kilos.
El comunicado del Gobierno especifica que aquellas personas usuarias de gas propano "indiluido" por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse a partir del mes de enero mediante el formulario disponible en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.
Por lo tanto, a partir de 2026, con este cambio que elimina la "segmentación" como depurará a los efectivamente subsidiados, el costo de las tarifas se elevará.
Además, habrá otro aumento como consecuencia de otra modificación: los hogares subsidiados recibirán menos beneficios. En el caso de la electricidad, tendrán un descuento del 50% en el costo eléctrico de sus boletas. Pero el mismo no será parejo en todo el año. El descuento correrá para consumos de 150 kWh mensuales en meses de otoño y primavera, pero subirá a 300 kWh mensuales en los momentos de mayor demanda (verano e invierno).
Cambia el esquema tarifario para 2026: el impacto en el bolsillo
El año próximo terminan las tarifas segmentadas instrumentadas por el último gobierno kirchnerista. Solo se mantendrá una distinción binaria: subsidiados y no subsidiados. A partir de esa sola discriminación, se viene un aumento de tarifas para los que pierdan ese subsidio y no solo ellos. También habrá un aumento de las tarifas porque se reducirá el subsidio a realizar ( será solo del 50&% del consumo). Aunque en enero habrá una adecuación porque aumenta el consumo por las altas temperaturas.