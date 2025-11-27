Tragedia en Mar del Plata: cómo es el acantilado donde murió la periodista

Embed

Una zona deteriorada y advertencias previas en redes sociales

La plataforma donde cayó la periodista está formada por restos de antiguos accesos a la playa. Varias publicaciones previas al accidente advertían sobre su peligro:

Fotos y videos mostraban grietas, huecos y desprendimientos.

Algunos usuarios recomendaban no acercarse con niños por riesgo de derrumbe.

Un video viral de Notidata advertía: “Entrada a escalera de barranca de Los Lobos. Precaución. No recomendable para niños”.

Cómo ocurrió el accidente

El hecho sucedió minutos antes de las 19, frente a familiares y compañeros de trabajo de Lembi. Según testigos, la periodista perdió el equilibrio mientras intentaba tomarse una foto junto a su primo, CEO de la consultora donde trabajaba, y otros allegados.

TSUG6HZ4KNBQTEZRG63XN7ASPU La falta de barandas y la señalización ausente caracterizan varios accesos a la costa.

Tras la caída, bomberos y rescatistas acudieron de inmediato, pero solo pudieron constatar su fallecimiento. La causa quedó en manos de la Subcomisaría Los Acantilados y de la fiscalía local, y fue caratulada preliminarmente como “muerte accidental”.

Quién era Leticia Lembi

Leticia Lembi tenía 33 años y era oriunda de Tres Arroyos. Era Licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y anteriormente había estudiado en el Colegio Holandés de su ciudad.

Captura La joven cayó desde unos 25 metros de altura mientras intentaba sacarse una foto.

En Mar del Plata participaba de una actividad de Onlera, una agencia consultora en negocios digitales donde trabajaba como coordinadora estratégica. La empresa había sido fundada por su primo, Santiago Escudero, quien también estaba presente al momento del accidente.

Además, durante los veranos colaboraba como corresponsal en Claromecó para el diario La Voz del Pueblo, según informó La Capital de Mar del Plata.