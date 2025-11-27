Tragedia en Mar del Plata: cómo es el acantilado donde murió la periodista
La joven cayó desde unos 25 metros de altura mientras intentaba sacarse una foto en una estructura de cemento deteriorada, lo que dejó expuesto el grave estado del lugar.
El acantilado de Barrancas de Los Lobos, en la zona sur de Mar del Plata, quedó nuevamente en el centro de la atención tras la muerte de Leticia Lembi, una periodista de 33 años oriunda de Tres Arroyos. La joven cayó desde unos 25 metros de altura mientras intentaba sacarse una foto en una estructura de cemento deteriorada, lo que dejó expuesto el grave estado del lugar.
Según mostró el móvil de A24, el sector está ubicado a la altura del kilómetro 365 de la Ruta 11 y se distingue por sus formaciones geológicas, que elevan el terreno varios metros sobre el nivel del mar. Los acantilados del sur marplatense, que se extienden más de 30 kilómetros hacia Chapadmalal, alcanzan en algunos puntos alturas cercanas a los 25 metros, como en Punta Mogotes.
El accidente ocurrió en una antigua escalera de acceso a la playa, hoy convertida en una plataforma de cemento en desuso por el paso del tiempo, la erosión y la falta de mantenimiento. La estructura presenta un borde abrupto, irregular y sin ningún tipo de barandas.
El fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación, describió la escena tras el peritaje: “Hay como un mirador, pero es una escalera derruida que se corta abruptamente”. También confirmó que no existe señalización ni advertencias que alerten sobre el riesgo de acercarse al borde.
Una zona deteriorada y advertencias previas en redes sociales
La plataforma donde cayó la periodista está formada por restos de antiguos accesos a la playa. Varias publicaciones previas al accidente advertían sobre su peligro:
Fotos y videos mostraban grietas, huecos y desprendimientos.
Algunos usuarios recomendaban no acercarse con niños por riesgo de derrumbe.
Un video viral de Notidata advertía: “Entrada a escalera de barranca de Los Lobos. Precaución. No recomendable para niños”.
Cómo ocurrió el accidente
El hecho sucedió minutos antes de las 19, frente a familiares y compañeros de trabajo de Lembi. Según testigos, la periodista perdió el equilibrio mientras intentaba tomarse una foto junto a su primo, CEO de la consultora donde trabajaba, y otros allegados.
Tras la caída, bomberos y rescatistas acudieron de inmediato, pero solo pudieron constatar su fallecimiento. La causa quedó en manos de la Subcomisaría Los Acantilados y de la fiscalía local, y fue caratulada preliminarmente como “muerte accidental”.
Quién era Leticia Lembi
Leticia Lembi tenía 33 años y era oriunda de Tres Arroyos. Era Licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y anteriormente había estudiado en el Colegio Holandés de su ciudad.
En Mar del Plata participaba de una actividad de Onlera, una agencia consultora en negocios digitales donde trabajaba como coordinadora estratégica. La empresa había sido fundada por su primo, Santiago Escudero, quien también estaba presente al momento del accidente.
Además, durante los veranos colaboraba como corresponsal en Claromecó para el diario La Voz del Pueblo, según informó La Capital de Mar del Plata.