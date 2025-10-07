A24.com

El daño irreversible que le habrían causado a Daniel Fava, periodista de A la Tarde: "No era más que..."

Daniel Fava, periodista de A la Tarde, impactó al público al contar aspectos delicados de su relación pasada y los problemas que enfrentó con su expareja, hasta que la Justicia tomó cartas en el asunto.

7 oct 2025, 19:32
El daño irreversible que le habrían causado a Daniel Fava, periodista de A la Tarde: "No era más que..."

Daniel Fava sorprendió al contar en A la Tarde (América TV) una vivencia personal que enfrentó con una expareja y como la Justicia tarda en actuar en casos como estos.

Su declaración surgió en el marco de la participación de Sheila, una mujer que sufrió violencia de género y que lucha por poder estar con sus hijos después de nueve meses. Relató que su marido es quien le impide acercarse a los menores, una situación que provocó un debate sobre los obstáculos legales y emocionales que enfrentan los padres y madres separados en casos de conflicto familiar.

En este contexto, el periodista reflexionó sobre la complejidad de las separaciones y los conflictos emocionales que surgen cuando una relación termina y cómo los niños suelen quedar en el medio de la situación: "Lo pasé, lo solucioné. Fue una cuestión que no era más que una separación, y cuando una persona no quiere, dos no pueden. Cuando uno se enoja, está indignado, herido...".

"Todos hemos sufrido o vivido en la plenitud del amor, pero los nenes no. No se les tiene que comer la cabeza. ¿La mamá rehizo su vida, tiene una nueva pareja, no le das plata a tu hijo, no le pagas la cuota, no querer verlo y abandonarlo? Tengo amigos también", siguió su relato, enfatizando en el bienestar de los niños en situaciones como tales.

"Llega un momento en que te vences, que decís: 'No hay lógica acá'. Pero ya está: la pareja terminó. La gente va por todo; no tiene límites", concluyó, ante la atenta mirada de la invitada y la mesa del programa.

Quién es Daniel Fava

Daniel Fava es un periodista argentino conocido por su estilo directo y su participación en programas de televisión y radio. Actualmente, es panelista en A la Tarde (América TV), donde comenta sobre temas de actualidad, de la vida de deportistas y espectáculos.

En el pasado, el periodista mantuvo una relación con la periodista Greta Rodríguez. Juntos tienen un hijo. Su relación terminó en 2012, y desde entonces, Fava habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó para mantener una relación cercana con su hijo debido a conflictos con su expareja.

El 7 de octubre, sin mencionar nombres, el panelista decidió revelar detalles de esta situación en el programa del que forma parte.

     

 

