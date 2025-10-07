El daño irreversible que le habrían causado a Daniel Fava, periodista de A la Tarde: "No era más que..."

"Llega un momento en que te vences, que decís: 'No hay lógica acá'. Pero ya está: la pareja terminó. La gente va por todo; no tiene límites", concluyó, ante la atenta mirada de la invitada y la mesa del programa.

Quién es Daniel Fava

Daniel Fava es un periodista argentino conocido por su estilo directo y su participación en programas de televisión y radio. Actualmente, es panelista en A la Tarde (América TV), donde comenta sobre temas de actualidad, de la vida de deportistas y espectáculos.

En el pasado, el periodista mantuvo una relación con la periodista Greta Rodríguez. Juntos tienen un hijo. Su relación terminó en 2012, y desde entonces, Fava habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó para mantener una relación cercana con su hijo debido a conflictos con su expareja.

El 7 de octubre, sin mencionar nombres, el panelista decidió revelar detalles de esta situación en el programa del que forma parte.