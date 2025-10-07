Sangre en techos y cuchillos rotos: los datos macabros que revelan las fotos del triple crimen

Las fotos muestran la cocina, el baño y los dormitorios con marcas numeradas con letras que corresponden a puntos de peritaje. En las paredes, los expertos detectaron manchas hemáticas por goteo e incluso salpicaduras en el techo, lo que obligó a los investigadores a subirse a escaleras para recolectar muestras.

varela crimen

Los peritos también secuestraron vasos con restos de cocaína y alcohol, que habrían sido utilizados por los agresores antes del crimen. “Creen que los victimarios estaban consumiendo cocaína y alcohol en el momento de los hechos, no las víctimas. Sotacuro Lázaro, uno de los detenidos, declaró que todos estaban embarrados, alcoholizados y muy nerviosos”, explicó Díaz.

En otra imagen, se observan los elementos de limpieza usados por los ocupantes para intentar borrar rastros de sangre: trapos, baldes, escobillones y secadores. “Cuando la policía llegó, la pareja estaba limpiando el piso. Todavía había manchas visibles en distintos sectores de la vivienda”, detalló.

Las víctimas: maniatadas y amordazadas

Los peritos confirmaron que dos de las víctimas tenían las manos atadas hacia atrás con cinta y que todas presentaban signos de haber sido amordazadas. “Tenían cortes en la cara por la presión de la cinta. Algunas fueron golpeadas antes de morir, y una de ellas habría presenciado cómo mataban a las otras dos”, explicó Díaz al aire.

Si bien algunas de las víctimas fueron halladas con la ropa baja, los investigadores aclararon que aún no se pudo confirmar un abuso sexual, aunque esa hipótesis no está descartada. Se ordenaron análisis biológicos complementarios para determinarlo.

En las imágenes tomadas con luz forense, se observa cómo los peritos usaron detectores lumínicos para identificar restos de sangre en las paredes, incluso en sectores donde se había intentado limpiar.

“Intentaron borrar las manchas, pero con la luz adecuada quedaron al descubierto. Las proyecciones de sangre muestran que hubo heridas arteriales: el líquido estalló hacia varias direcciones, lo que coincide con ataques violentos a corta distancia”, explicó el periodista.