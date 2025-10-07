En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Florencio Varela
Exclusivo A24

Sangre en techos y cuchillos rotos: los datos macabros que revelan las fotos del triple crimen

Las fotos del expediente revelan la violencia extrema con la que fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Una escena brutal que los peritos describen como “de sadismo total”.

Manchas de sangre

Manchas de sangre, cuchillos rotos y rastros de arrastre: las imágenes del horror en la casa del triple crimen de Florencio Varela

Las imágenes del expediente judicial al que accedió A24 muestran, con crudeza, el interior de la vivienda de Río Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, donde fueron torturadas, asesinadas y enterradas tres jóvenes: Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Los registros forman parte del trabajo de la Policía Bonaerense y del fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación.

Leé también Los macabros detalles que mostró la autopsia de Morena tras el asesinato en Florencio Varela
Los macabros detalles que mostró la autopsia de Morena tras el asesinato en Florencio Varela.

El periodista Javier Díaz presentó las fotografías exclusivas del lugar del crimen. “Son imágenes que están dentro del expediente y que hablan a las claras de cómo tuvieron que ingresar y lo que se encontraron. Hemos preservado las fotos de los cuerpos, pero el nivel de violencia es indescriptible”, explicó.

Embed

Una casa tomada y una escena de terror

Según la investigación, la propiedad tenía una dueña legítima, pero estaba ocupada por una pareja, hoy detenida, que intentaba limpiar la vivienda al momento del allanamiento. Dentro de la casa, los peritos hallaron marcas de sangre en paredes, pisos y techos, además de restos de cuchillos quebrados y prendas manchadas.

Había varias hojas de cuchillos rotas, lo que indica que los agresores fueron cambiando de arma mientras apuñalaban a las víctimas”, detalló Díaz. “Los cuchillos se partían por la fuerza de los ataques. Fue un nivel de sadismo impresionante”, agregó.

Las fotos muestran la cocina, el baño y los dormitorios con marcas numeradas con letras que corresponden a puntos de peritaje. En las paredes, los expertos detectaron manchas hemáticas por goteo e incluso salpicaduras en el techo, lo que obligó a los investigadores a subirse a escaleras para recolectar muestras.

varela crimen

Los peritos también secuestraron vasos con restos de cocaína y alcohol, que habrían sido utilizados por los agresores antes del crimen. “Creen que los victimarios estaban consumiendo cocaína y alcohol en el momento de los hechos, no las víctimas. Sotacuro Lázaro, uno de los detenidos, declaró que todos estaban embarrados, alcoholizados y muy nerviosos”, explicó Díaz.

En otra imagen, se observan los elementos de limpieza usados por los ocupantes para intentar borrar rastros de sangre: trapos, baldes, escobillones y secadores. “Cuando la policía llegó, la pareja estaba limpiando el piso. Todavía había manchas visibles en distintos sectores de la vivienda”, detalló.

Las víctimas: maniatadas y amordazadas

Los peritos confirmaron que dos de las víctimas tenían las manos atadas hacia atrás con cinta y que todas presentaban signos de haber sido amordazadas. “Tenían cortes en la cara por la presión de la cinta. Algunas fueron golpeadas antes de morir, y una de ellas habría presenciado cómo mataban a las otras dos”, explicó Díaz al aire.

Si bien algunas de las víctimas fueron halladas con la ropa baja, los investigadores aclararon que aún no se pudo confirmar un abuso sexual, aunque esa hipótesis no está descartada. Se ordenaron análisis biológicos complementarios para determinarlo.

En las imágenes tomadas con luz forense, se observa cómo los peritos usaron detectores lumínicos para identificar restos de sangre en las paredes, incluso en sectores donde se había intentado limpiar.

Intentaron borrar las manchas, pero con la luz adecuada quedaron al descubierto. Las proyecciones de sangre muestran que hubo heridas arteriales: el líquido estalló hacia varias direcciones, lo que coincide con ataques violentos a corta distancia”, explicó el periodista.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen Florencio Varela Noticias A24
Notas relacionadas
"Ella era...": el desgarrador relato de la hermana de Lara por el triple crimen en Florencio Varela
"El Loco David": quién es el nuevo sospechoso que complica el triple crimen de Florencio Varela
Triple crimen: el gran obstáculo por el que aún la Justicia no puede abrir el celular de "Pequeño J"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar