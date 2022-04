Los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa acusaron a Burlando de hacer un "show mediático"

Matías Benicelli y Enzo Comelli, dos de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, presentaron a través de sus abogados escritos donde acusaron a Fernando Burlando de “hacer un show mediático sobre el caso”.

“No deseo prestar declaración porque no me siento bien, ya que desde un primer momento fue expuesta mi vida privada y la de mi familia, por lo que no quiero ofrecer más datos que sirvan para que el Dr. (Fernando) Burlando siga armando un show mediático de la causa”, se pudo leer en el documento que presentó Hugo Tomei, defensor legal de Benicelli.

Por su parte, Comelli aseguró que se negó las pericias psicológicas porque “fueron expuestas cuestiones íntimas que obran en el expediente por parte del Dr. Burlando” y acusó a la Justicia de “obrar en contra” de él mismo, su familia y entorno.

La respuesta de Fernando Burlando

Consultado por las acusaciones en su contra, Fernando Burlando consideró “raro” lo sucedido y apuntó contra los rugbiers: “Ya va a venir el tiempo en que me ocupe de ellos, desde la técnica y desde cómo evaluar primero la cobardía y la brutalidad con la que actuaron”.

En tal sentido, el abogado aseguró que “el show mediático lo armaron ellos cuando grababan la cobardía, en vivo y en directo, con las golpizas que le infringían no solamente al pobre Fernando Báez Sosa, sino a sus propios vecinos de Zárate”.