La muerte que marcó para siempre la vida de Thiago Medina de Gran Hermano

En su presentación para Gran Hermano, Thiago hablaba de la muerte que lo marcó para siempre, la de su mamá, cuando era apenas un nene.

"Mi nombre es Thiago Medina. Tengo 19 años. Trabajo en el mercado central. Cuando no estoy en el mercado central, agarro mi carrito y salgo a juntar cartón para hacer una moneda y llevar plata a mi casa. A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Mi mamá me dijo antes de morir: 'vergüenza tenés que tener si salís a robar'. Le hice caso y nunca salí a robar", contó en el casting para el programa de Telefe.

En esa presentación reveló que su sueño era poder ayudar a sus hermanos, algo que -con el tiempo y la fama que ganó- puedo hacer realidad. "Si gano el premio, lo primero que haría es arreglar mi casa para que mis hermanos tenga una mayor comodidad", remarcó.

¿Qué dijo Daniela Celis sobre el cuadro crítico de Thiago Medina?

Daniela Celis compartió un mensaje en redes sociales el miércoles 24 de septiembre con las últimas novedades sobre la salud de Thiago Medina, quien lleva 11 días internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente en moto ocurrido en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.

"Últimas novedades de Thiago. El paciente en la noche presentó episodio de descompensación respiratoria que ameritó medidas y maniobras de abordaje propias del caso", precisó Pestañela sobre el informe brindado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el parte médico de hoy.

Y añadió: "Evolucionó con respuesta favorable. Actualmente sin requerimiento inotrópico con parámetros de respirador y de gases similares a los del día de ayer. Continúa con cobertura antibiótica dirigida. Pronóstico reservado".

"Seguimos con el pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Queremos agradecer a todos sus plegarias y a los médicos del hospital por el accionar y estar presente día y noche asistiéndolo", concluyó su mensaje la madre de Laia y Aimé, solicitando a la gente que siga enviando fuerzas a través de la fe. Por su parte, Camilota, hermana de Thiago, replicó el mismo mensaje en sus redes.

Horas antes, Daniela Celis había compartido un posteo alarmante sobre la salud de Thiago: "Necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación. Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".

