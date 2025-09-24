La picante respuesta de Zaira Nara sobre el supuesto romance de Sabrina Rojas y Polito Pieres: "Es amiga de..."

Embed

Cuánto tiempo estuvieron juntos Zaira Nara y Polito Pieres

Zaira Nara y Facundo “Polito” Pieres comenzaron su relación en 2022, tras la separación de la modelo con Jakob von Plessen, padre de sus hijos. Desde un inicio, aunque mantuvieron un perfil bajo, la pareja se dejó ver en varios eventos y viajes, consolidando rápidamente su romance.

Durante esos años, se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo y del polo. Entre abril y junio de 2025, la relación llegó a su fin; el 30 de junio, Zaira confirmó que ya estaba separada “hace un tiempo”.

A pesar de la ruptura, ambos evitaron los escándalos y preservaron la discreción sobre los motivos de la separación. La modelo destacó que mantiene una buena relación con la familia de Polito, mostrando cordialidad incluso después del fin del vínculo.