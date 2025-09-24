A24.com

La picante respuesta de Zaira Nara sobre el supuesto romance de Sabrina Rojas y Polito Pieres: "Es amiga de..."

Zaira Nara no esquivó la pregunta sobre el supuesto romance entre su expareja, Polito Pieres, y Sabrina Rojas, y respondió recordando a Paula Chaves.

24 sept 2025, 17:07
La picante respuesta de Zaira Nara sobre el supuesto romance de Sabrina Rojas y Polito Pieres: "Es amiga de..."

Zaira Nara respondió de pícara manera a los rumores que comenzaron a circular sobre un posible romance entre su expareja, Polito Pieres, y Sabrina Rojas.

Aunque ya pasaron algunos meses desde la separación de la modelo y el polista, resulta inevitable que sus nombres sigan asociados. La relación que compartieron dejó una huella fuerte en ambos y todavía genera interés cada vez que alguno aparece vinculado sentimentalmente.

Zaira Nara ventiló una charla picante con Wanda Nara, donde mencionaron a La China y no de la mejor manera

Zaira Nara ventiló una charla picante con Wanda Nara, donde mencionaron a La China y no de la mejor manera

“No estamos hace varios meses ya. Puede que haya un diálogo por alguna que otra cosa, hay mucho cariño con la familia de él, él con mi familia, terminamos súper bien. También tampoco es que estamos a tomar unos mates porque es bastante reciente todo, pero sí está todo más que bien”, explicó a Puro Show (El Trece).

“Trascendió que el último fin de semana habría estado con Sabrina Rojas a los besos. ¿Qué te pasa con eso?”, le preguntó el cronista. Ella respondió con una chicana sobre el romance que Paula tuvo con Facundo en el pasado: “¡Ay! Es amiga de Paula (Chaves), es re amiga. Bueno, pero capaz que es mentira, no sé... Hace poco menos de seis meses terminamos”.

Cuánto tiempo estuvieron juntos Zaira Nara y Polito Pieres

Zaira Nara y Facundo “Polito” Pieres comenzaron su relación en 2022, tras la separación de la modelo con Jakob von Plessen, padre de sus hijos. Desde un inicio, aunque mantuvieron un perfil bajo, la pareja se dejó ver en varios eventos y viajes, consolidando rápidamente su romance.

Durante esos años, se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo y del polo. Entre abril y junio de 2025, la relación llegó a su fin; el 30 de junio, Zaira confirmó que ya estaba separada “hace un tiempo”.

A pesar de la ruptura, ambos evitaron los escándalos y preservaron la discreción sobre los motivos de la separación. La modelo destacó que mantiene una buena relación con la familia de Polito, mostrando cordialidad incluso después del fin del vínculo.

Zaira Nara y Polito Pieres (1)

     

 

