Elba Marcovecchio reveló las trabas que enfrenta Mauro Icardi para reencontrarse con sus hijas: "Es capaz de..."

Más adelante, Marcovecchio explicó el funcionamiento del proceso legal: "A ver, ¿cómo funciona una restitución internacional? Como lleva su tiempo, obviamente, porque los tiempos procesales no son los tiempos humanos, el otro progenitor, mediante el juez, tiene que estar garantizando que el otro padre, madre, tengan el contacto fluido. Porque lo más importante es el vínculo".

Y concluyó con una reflexión sobre el rol de quienes intervienen en causas de familia: "Es una obligación de todos los que trabajamos en los expedientes de familia. Es una obligación que tenemos de cuidar a los chicos emocionalmente y en sus vínculos".

Embed

¿Por qué Mauro Icardi regresa a la Argentina?

Cuando parecía que la historia entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez ya no podía sumar nuevos capítulos, en las últimas horas trascendió que el delantero del Galatasaray tendría previsto regresar a la Argentina durante el mes de octubre.

Facundo Ventura lo contó en Empezar el día, el ciclo matutino que conduce Yuyito González en Ciudad Magazine. Según el periodista, Icardi tiene dos razones de peso para volver a Buenos Aires en los próximos días, y una de ellas podría sacudir tanto el ambiente mediático como el deportivo.

“Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas”, explicó de movida el hijo de Luis Ventura que sigue los pasos profesionales de su padre. Además, detalló que aunque “ya habían empezado a tener de nuevo las videollamadas", lo cierto es que verlas personalmente a Isabella y Francesca "es uno de sus deseos más grandes porque las extraña y quiere pasar tiempo con ellas". "Esto es lo que más quiere Mauro en este momento”, confió Ventura.

Por otro lado, el segundo motivo que impulsa al futbolista a volver al país podría reavivar el escándalo del Wandagate. “Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”, reveló Facundo Ventura confirmando así que el ex de Wanda Nara "quiere hablar".

Aunque aún no se sabe en qué programa dará su testimonio sobre la polémica separación con la empresaria, Ventura deslizó que hay tres opciones en carpeta, y que uno de los espacios pertenece a un canal del grupo Clarín.