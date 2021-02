Habló la mamá de Úrsula: "Queremos la perpetua del asesino y que mi hija descanse en paz"

Patricia, mamá de Úrsula, acompañando el cajón de su hija asesinada a cuchillazos. (Foto: archivo)

Patricia, la mamá de Úrsula Bahillo, habló este viernes con A24 y reveló algunos detalles de su hija, la joven que fue asesinada a cuchillazos por su novio policía. "Fue una hija muy buscada, la buscamos durante 10 años", confió. "Se que ella está descansando en otro plano, pero le prometí que iba a estar fuerte para llegar a las últimas instancias, quiero perpetua".

Frente a las cámaras, la madre reveló cómo reaccionó cuando se enteró del crimen. "No caía, me enojé con Dios cuando me enteré lo que le había pasado a mi hija. Voy a intentar superar esta soledad como pueda", confió quebrada, pero firme, con la intención de seguir buscando Justicia. "Prometí seguir en pie como un roble, lo hice en el cajón de mi hija", agregó.

Consultada por Matías Ezequiel Martínez, único detenido por el femicidio en la ciudad bonaerense de Rojas, Patricia prefirió no opinar. Es que este viernes el policía y novio de su hija se negó a declarar ante la Justicia y quedó alojado en el penal de Junín imputado por el delito de "femicidio agravado por premeditación y alevosía".

"Para mí ella sigue presente", concluyó la mamá, mientras revisaba las últimas pertenencias de Úrsula, en la mochila que la policía rescató del lugar del asesinato.