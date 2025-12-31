El costado más oscuro de Casi Ángeles: Rochi Igarzábal contó que vivió con miedo, amenazas y denuncias

Ese contraste entre la emoción del éxito y el terror personal dejó una huella profunda en ella. “La pasé mal, esa primera instancia de acomode de la banda me daba miedo, tenía mucha emoción pero a la vez era estar pensando que por favor no pase nada”, confesó. A partir de entonces, empezó a extremar cuidados: evitaba estar sola y pedía compañía incluso al llegar a los estudios de grabación.

Con el correr del tiempo, la investigación permitió ponerle fin al calvario. “Por suerte pudimos dar con la persona que estaba haciendo las amenazas y no jodió más, era una chica que venía al estudio, la veíamos cotidianamente”, reveló, cerrando uno de los capítulos más oscuros de su carrera artística.

Qué ex Casi Ángeles se animaron a contar el lado B del fenómeno televisivo

El testimonio de Rochi Igarzábal no fue un hecho aislado. Con el paso de los años, varios ex integrantes de Casi Ángeles comenzaron a hablar del impacto emocional que tuvo el éxito temprano y la presión constante. Uno de los relatos más crudos fue el de Gastón Soffritti, quien en su libro “Vos sí que no tenés problemas” describió un clima laboral hostil, episodios de maltrato verbal y una disciplina extrema que lo llevó a atravesar ataques de pánico.

Desde un lugar diferente, Cande Vetrano también se refirió a esa etapa intensa, aunque con humor y sin apuntar directamente contra la producción. La actriz habló de un elenco que vivía “como en un viaje de egresados permanente”, de vínculos cruzados y de una exposición emocional muy fuerte, y reconoció que la terapia fue clave para procesar todo lo vivido tras el final del ciclo.

Otros protagonistas optaron por reflexiones más sutiles. Peter Lanzani, por ejemplo, reconoció en distintas entrevistas que la fama repentina y la exposición constante lo llevaron a replantearse su carrera y a buscar proyectos lejos del personaje que lo había convertido en ídolo juvenil. Algo similar expresó Nicolás Riera, quien admitió que le costó despegarse de esa imagen y encontrar su propio camino artístico.

Incluso figuras que siguieron creciendo en la industria, como Lali Espósito, señalaron en más de una ocasión que la fama desde tan chica implicó una presión enorme y una madurez forzada. Historias distintas, con matices, pero atravesadas por un mismo eje: detrás del fenómeno que marcó a toda una generación, hubo exigencias, miedos y costos emocionales que muchos recién hoy se animan a poner en palabras.