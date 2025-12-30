En vivo Radio La Red
Mundo
Choque
Trenes
MACHU PICCHU

Impactante choque de trenes en Perú dejó un muerto y decenas de heridos

Dos formaciones turísticas de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron en la región de Cusco, cerca del distrito de Vilcabamba.

Impactante choque de trenes en Perú dejó un muerto y decenas de heridos
Leé también Descarrilamiento del tren Sarmiento: los reveladores resultados del test de alcohol y drogas del maquinista
Descarrilamiento del tren Sarmiento: los reveladores resultados del tests de alcohol y drogas del maquinista

La víctima fatal fue identificada como uno de los maquinistas. El general Julio Becerra, jefe de la Policía de Cusco, confirmó que la colisión involucró a formaciones de las empresas PeruRail e Inca Rail y se produjo en las inmediaciones de un sitio arqueológico conocido como Qoriwayrachina.

Tras el impacto, personal de la Policía Nacional y equipos de emergencia se desplazaron al lugar para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona. De acuerdo con lo informado por el diario La República, el saldo preliminar fue de una persona fallecida y al menos 30 lesionados.

un-muerto-y-30-heridos-al-colisionar-dos-trenes-cerca-de-macchu-pichu-foto-cortesiala-republica-R6YUKVHY4ZE6PP5DT7X7G353QE

Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer las causas del accidente. Becerra indicó que se abrió una investigación para determinar cómo se produjo la colisión, mientras que ninguna de las empresas ferroviarias involucradas emitió un comunicado oficial.

La identificación del fallecido

Con el paso de las horas se confirmó la identidad de la persona fallecida en el choque ferroviario. Se trata de Roberto Cárdenas Loay, maquinista de uno de los trenes involucrados, según informó Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco. El dirigente aclaró que aún no está determinado a cuál de las empresas pertenecía el trabajador.

El siniestro dejó además un saldo significativo de personas heridas. De acuerdo con datos preliminares de la Policía Nacional del Perú, al menos 15 pasajeros sufrieron lesiones de diversa consideración, uno de ellos en estado grave. La mayoría de los afectados serían turistas que se dirigían hacia Aguas Calientes, la localidad base para el acceso a Machu Picchu.

Luego del impacto, varios pasajeros descendieron de los vagones y permanecieron a un costado de las vías a la espera de asistencia. Otros colaboraron con la atención de los heridos mientras se alertaba a los servicios de emergencia. La colisión provocó también importantes daños materiales, con equipaje y objetos personales esparcidos en el lugar.

Como consecuencia del choque, el tránsito ferroviario hacia Machu Picchu quedó completamente suspendido, lo que generó demoras y la cancelación de excursiones y servicios turísticos previstos. En tanto, las causas del accidente entre las formaciones de PeruRail e Inca Rail continúan bajo investigación y ambas compañías adelantaron que difundirán comunicados oficiales en las próximas horas.

Cómo es el destino turístico de Machu Picchu

Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más visitados de América Latina en Perú, fue construida en el siglo XV durante el apogeo del Imperio Inca y funcionó como santuario religioso, ceremonial y agrícola.

machu picchu

La ciudadela se encuentra a 2.490 metros de altura, en una zona de transición entre la cordillera de los Andes y la selva amazónica, y recibe hasta 5.600 visitantes por día, según cifras oficiales.

