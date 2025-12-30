Impactante choque de trenes en Perú dejó un muerto y decenas de heridos

La identificación del fallecido

Con el paso de las horas se confirmó la identidad de la persona fallecida en el choque ferroviario. Se trata de Roberto Cárdenas Loay, maquinista de uno de los trenes involucrados, según informó Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco. El dirigente aclaró que aún no está determinado a cuál de las empresas pertenecía el trabajador.

El siniestro dejó además un saldo significativo de personas heridas. De acuerdo con datos preliminares de la Policía Nacional del Perú, al menos 15 pasajeros sufrieron lesiones de diversa consideración, uno de ellos en estado grave. La mayoría de los afectados serían turistas que se dirigían hacia Aguas Calientes, la localidad base para el acceso a Machu Picchu.

Luego del impacto, varios pasajeros descendieron de los vagones y permanecieron a un costado de las vías a la espera de asistencia. Otros colaboraron con la atención de los heridos mientras se alertaba a los servicios de emergencia. La colisión provocó también importantes daños materiales, con equipaje y objetos personales esparcidos en el lugar.

Como consecuencia del choque, el tránsito ferroviario hacia Machu Picchu quedó completamente suspendido, lo que generó demoras y la cancelación de excursiones y servicios turísticos previstos. En tanto, las causas del accidente entre las formaciones de PeruRail e Inca Rail continúan bajo investigación y ambas compañías adelantaron que difundirán comunicados oficiales en las próximas horas.

Cómo es el destino turístico de Machu Picchu

Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más visitados de América Latina en Perú, fue construida en el siglo XV durante el apogeo del Imperio Inca y funcionó como santuario religioso, ceremonial y agrícola.

machu picchu

La ciudadela se encuentra a 2.490 metros de altura, en una zona de transición entre la cordillera de los Andes y la selva amazónica, y recibe hasta 5.600 visitantes por día, según cifras oficiales.