Carmiña Masi anunció una información importante sobre su vuelta a Gran Hermano: "Operativo..."

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Qué denunció Carmiña Masi a Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa un nuevo momento de tensión tras la difusión de un video que generó rechazo por su contenido. En medio de la polémica, volvió a pronunciarse Carmiña Masi, la exjugadora paraguaya que había sido expulsada días atrás por un episodio de características similares.

A través de sus redes sociales, la periodista reaccionó con enojo al material que comenzó a circular, donde se ve a Nazareno Pompei y a Jessica “La Maciel” intercambiando comentarios que rápidamente generaron repudio. “Si ves gente de color marrón, ¿qué hacés? ”, lanzó ella. “ Salgo corriendo ”, respondió él. Lejos de quedar ahí, la charla continuó: “ Si con la gente de color marrón, por alguna casualidad, tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer? ”, insistió La Maciel. “Me quejo y que se vayan”, retrucó Nazareno.

Indignada por la situación, Carmiña replicó el fragmento en sus historias y denunció lo que definió como un “racismo selectivo ”, marcando una diferencia en el trato hacia los participantes. En esa línea, también apuntó contra la producción del programa por, según su visión, no aplicar los mismos criterios a la hora de sancionar conductas dentro de la casa.

El planteo no quedó solo en ese episodio. La exjugadora retomó su propia salida del reality y dejó planteada una comparación que rápidamente generó debate entre los seguidores del ciclo: “¿No es lo mismo que pasó conmigo? ¿Por qué a ellos no los sancionan? ”.

En paralelo, aprovechó la repercusión para desactivar otra versión que había tomado fuerza en las últimas horas: un supuesto regreso al juego tras la salida de Mavinga. Sin vueltas, fue terminante: “Yo no vuelvo”.