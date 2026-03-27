Carmiña Masi anunció una información importante sobre su vuelta a Gran Hermano: "Operativo..."
Carmiña Masi, una de las figuras más polémicas de Gran Hermano, se refirió a su posible regreso al programa y brindó una definición clave tras el pedido de disculpas a Mavinga por los comentarios racistas.
27 mar 2026, 19:27
Carmiña Masi anunció una información importante sobre su vuelta a Gran Hermano: "Operativo..."
Carmiña Masi, una de las jugadoras más polémicas —y también más cuestionadas por parte del público— de Gran Hermano (Telefe), volvió a quedar en el centro de la escena tras las versiones que comenzaron a circular sobre un posible reingreso a la casa luego de la salida de Mavinga.
Tras la salida de la participante nacida en el Congo, crecieron con fuerza los rumores de que la periodista paraguaya podría volver a ingresar a la casa para levantar los números del reality. También se instaló la versión de que su participación en el “derecho a réplica” junto a su par habría tenido como objetivo limpiar su imagen de cara a un eventual reingreso, esta vez con una estrategia y un perfil distintos.
Por eso, lejos de dejar pasar el tema, la exparticipante decidió hacer un descargo en sus redes sociales, donde buscó ponerle un freno definitivo a este tema. Visiblemente molesta por la repercusión, eligió hablar de manera directa y sin rodeos. “Hago este video para aclarar quién soy, ¿verdad? Primero que nada, un participante expulsado no puede volver a entrar”, dijo en primera instancia.
“No hubo ningún ‘operativo lavandina’, como se quiso instalar por ahí, ni en repechaje ni en golden ticket. No vuelvo. Aclarado”, sentenció Carmiña.
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Qué denunció Carmiña Masi a Gran Hermano
Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa un nuevo momento de tensión tras la difusión de un video que generó rechazo por su contenido. En medio de la polémica, volvió a pronunciarse Carmiña Masi, la exjugadora paraguaya que había sido expulsada días atrás por un episodio de características similares.
A través de sus redes sociales, la periodista reaccionó con enojo al material que comenzó a circular, donde se ve a Nazareno Pompei y a Jessica “La Maciel” intercambiando comentarios que rápidamente generaron repudio. “Si ves gente de color marrón, ¿qué hacés? ”, lanzó ella. “ Salgo corriendo ”, respondió él. Lejos de quedar ahí, la charla continuó: “ Si con la gente de color marrón, por alguna casualidad, tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer? ”, insistió La Maciel. “Me quejo y que se vayan”, retrucó Nazareno.
Indignada por la situación, Carmiña replicó el fragmento en sus historias y denunció lo que definió como un “racismo selectivo ”, marcando una diferencia en el trato hacia los participantes. En esa línea, también apuntó contra la producción del programa por, según su visión, no aplicar los mismos criterios a la hora de sancionar conductas dentro de la casa.
El planteo no quedó solo en ese episodio. La exjugadora retomó su propia salida del reality y dejó planteada una comparación que rápidamente generó debate entre los seguidores del ciclo: “¿No es lo mismo que pasó conmigo? ¿Por qué a ellos no los sancionan? ”.
En paralelo, aprovechó la repercusión para desactivar otra versión que había tomado fuerza en las últimas horas: un supuesto regreso al juego tras la salida de Mavinga. Sin vueltas, fue terminante: “Yo no vuelvo”.