Misterio en Chubut: buscan a una pareja de jubilados desaparecida hace una semana

Luego de encontrarse su camioneta abandonada, se intensifica el rastrillaje para dar con Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69). La hija de la mujer contó que ambos iniciaron la relación hace poco.

La pareja desaparecida. 

La provincia de Chubut vive horas de angustia por la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), una pareja de Comodoro Rivadavia que fue vista por última vez hace una semana. Desde entonces, nada se sabe de ellos. La única pista concreta es el hallazgo de su camioneta Toyota Hilux abandonada en una zona remota cerca de Rocas Coloradas, al norte de la ciudad.

Según la reconstrucción de la Policía del Chubut, las cámaras de seguridad registraron que el sábado pasado, a las 09:31, la pareja salió de su casa en Comodoro Rivadavia. Luego fueron vistos en la rotonda de las rutas 3 y 39, y más tarde en la zona del Aeropuerto y las 09:50, una cámara los detectó en Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, rumbo a la costa.

Esa fue la última imagen que se tiene de ellos. Desde entonces, se montó un amplio operativo de búsqueda terrestre, aérea y marítima, pero sin resultados.

Hallaron la camioneta, pero sin rastros de la pareja

El viernes por la tarde, los equipos de rastrillaje encontraron la Toyota Hilux beige con cúpula en una zona de difícil acceso cerca del paraje Rocas Coloradas. Sin embargo, no había rastros de Kreder ni de Morales ni dentro del vehículo ni en los alrededores.

Personal de la División Búsqueda de Personas y de la Policía Científica trabaja en el lugar recolectando evidencias para intentar reconstruir los últimos movimientos de la pareja y determinar por qué abandonaron el vehículo.

La imagen de la camioneta compartida por la hija de la mujer.

Un operativo con múltiples fuerzas y tecnología

La búsqueda involucra a la Policía provincial, Defensa Civil, Protección Ciudadana y equipos especializados que recorren la Ruta Provincial N°1 y zonas costeras. También se sumaron drones, motos, camionetas 4x4 y aeronaves del Aeroclub local, mientras Prefectura Naval rastrea el litoral entre Caleta Córdova y Rancho Visser.

Supuestamente ya está sobrevolando una avioneta tratando de localizar algo desde el aire. Estamos esperando novedades para volver a rastrillar por tierra”, contó Aldana Botha, hija de Juana Inés, quien participa activamente de los operativos.

Aldana explicó que su madre le avisó a su hermana que haría un viaje imprevisto a Camarones, pero que la relación con Kreder era reciente y nadie lo conocía bien. “Yo a mi mamá la vi el jueves anterior. Estaba todo normal, como siempre. No me dijo nada de este viaje. Por eso sabemos que fue algo repentino”, relató.

También aclaró que Juana no se llevó muchas pertenencias, solo lo básico para unos pocos días, ya que planeaba regresar antes del lunes para trabajar. Desde Facebook, Aldana escribió un mensaje cargado de emoción: “Te prometo que te vamos a encontrar, mami. Que esta pesadilla va a terminar y vamos a pasar el Día de la Madre juntas, como siempre”.

Por su parte, Gabriela Kreder, hija de Pedro, sostuvo que la familia mantiene la esperanza: “La expectativa y la esperanza de poder encontrarlos con vida siguen intactas. Son muchos días y son dos personas mayores. Esperamos que aparezcan sanos y salvos lo antes posible”.

El misterio continúa

A una semana de la desaparición, la incertidumbre crece. Los investigadores analizan todas las hipótesis y aguardan los resultados de las pericias sobre la camioneta. Mientras tanto, familiares y voluntarios se organizan para reforzar la búsqueda en la costa y el desierto patagónico, un terreno extenso y difícil de recorrer.

