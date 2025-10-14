En vivo Radio La Red
Policiales
Femicidio
Córdoba
Investigación

La pista clave que buscan con drones para dar con el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta

La Policía de Entre Ríos investiga el crimen de Matías Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta antes de que cometiera el doble femicidio en Córdoba.

Las autoridades policiales intentan determinar si el cadáver pertenece a Martín Sebastián Palacios, el remisero de la ciudad entrerriana de San Salvador que fue contactado por Laurta para llevarlo desde Entre Ríos hasta Córdoba y cuyo paradero se desconoce desde entonces.

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos desplegó un amplio operativo de rastrillaje que se mantiene activo este martes. Participan drones, perros rastreadores y cámaras térmicas para recorrer la zona de monte y las márgenes del río, en busca de restos humanos u otros elementos que puedan pertenecer al remisero.

Detalles del hallazgo y dificultades en la identificación

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo encontrado carece de brazos y cabeza, lo cual complica significativamente la identificación. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, debido al avanzado estado de descomposición y el fuerte olor, el cuerpo tuvo que ser trasladado a la morgue.

La identificación se llevará a cabo a través de ADN y reconocimiento de tatuajes. Roncaglia señaló que “todo indica que por acá pasó el detenido,” ya que el lugar se encuentra cerca de San Salvador, el último sitio donde se registró su presencia. Cámaras de seguridad captaron al detenido en la zona.

Palacios había avisado la noche del 8 de octubre que realizaría un “traslado ejecutivo” hacia Córdoba. Poco después de la medianoche, su teléfono se apagó.

El auto de Palacios, un Toyota Corolla blanco, fue hallado posteriormente totalmente calcinado en un camino rural de Córdoba. Vecinos de la zona declararon haber visto a Laurta bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderle fuego y luego retirarse caminando por un campo privado.

La principal hipótesis de la investigación apunta a que Laurta fue el último pasajero de Palacios. Laurta habría pagado el viaje hasta Córdoba, donde residían su expareja, Luna Giardina, y el hijo de ambos, antes de que ella y Mariel Zamudio fueran presuntamente víctimas del doble femicidio.

Qué dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos sobre el cuerpo hallado

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró hoy que creen "en un 99%" que el cuerpo desmembrado que fue encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia pertenece al remisero Martín Sebastián Palacios.

"En un 99% creemos que es Martín y en un rato se va a realizar la autopsia", expresó Roncaglia acerca del cuerpo que sería del remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.

Además, Roncaglia señaló durante una conferencia de prensa que brindó junto al jefe de Policía, Claudio González: “Creemos que Laurta es una mente criminal metódica, que manejó todas las variables y que no se manejó con un impulso, tuvo conciencia”.

