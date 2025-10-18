En vivo Radio La Red
Revelan por qué Laurta, el doble femicida, se cambió el apellido paterno: en qué casos es posible hacerlo

Pese a ser uruguayo, en marzo de 2024 la Justicia de Córdoba autorizó a Pablo Laurta a quitarse el apellido paterno,

Pablo Laurta

Pablo Laurta, el doble femicida, se quitó el apellido paterno en Córdoba el año pasado tras alegar “maltrato psicológico y físico” durante su infancia.

En las últimas horas se conocieron más detalles desconocidos sobre el pasado de Pablo Laurta, el doble femicida uruguayo detenido en Gualeguaychú tras ser acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y a un chofer de aplicación en Córdoba.

Se conoció la pericia psiquiátrica de Pablo Laurta tras ser denunciado por Luna Giardina antes de ser asesinada
se conocio la pericia psiquiatrica de pablo laurta tras ser denunciado por luna giardina antes de ser asesinada

En marzo de 2024, la Justicia de Córdoba había autorizado a Laurta a quitarse el apellido paterno, tras un pedido en el que argumentó haber recibido “maltrato psicológico y físico” por parte de su padre, Luis Edinson Rodríguez, con quien perdió todo tipo de vínculo desde los 18 años. Según informó La Voz del Interior, en el expediente judicial el hombre relató las situaciones de violencia vividas durante su infancia, que lo llevaron a romper toda relación con su progenitor. También señaló que, por entonces, había dejado de tener contacto con su madre, Estrella Laurta, aunque años después retomaron el vínculo.

Tras los crímenes, su madre habló públicamente y manifestó su conmoción por lo ocurrido. “No puedo creer haber parido a un asesino”, expresó ante distintos medios, sin hacer referencia a la historia familiar ni al trámite judicial que su hijo había realizado un año antes.

Laurta fue capturado el domingo pasado en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba con su hijo de seis años, a quien había secuestrado después de los asesinatos con el argumento de “rescatarlo”. De acuerdo con los investigadores, se estaba preparando para cruzar ilegalmente a Uruguay en una canoa cuando fue detenido. Horas antes había asesinado a Martín Sebastián Palacio, el conductor de una aplicación que lo trasladaba desde Entre Ríos hasta Córdoba, e incendiado el auto para eliminar pruebas.

Por disposición judicial, el detenido permanece alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, en una celda individual bajo vigilancia constante mediante cámaras, ante el riesgo de que intente atentar contra su vida.

En qué casos es posible cambiar el apellido paterno en Argentina

laurta

En Argentina, el cambio de apellido es un procedimiento judicial, que solo se autoriza cuando existen causas fundadas, como violencia familiar, abandono, daño psicológico o vínculos con delitos graves.

En los casos más simples, como corregir errores registrales o alterar el orden de los apellidos, el trámite puede realizarse de forma administrativa en el Registro Civil. Sin embargo, cuando se busca suprimir o reemplazar un apellido por completo, el juez solicita informes psicológicos y sociales para determinar cómo afectaría la modificación a la identidad del solicitante.

Además, se publica un edicto para garantizar la transparencia del proceso y permitir que terceros con interés legítimo puedan oponerse. Solo después de esa evaluación, el magistrado dicta la resolución que aprueba o rechaza el pedido.

Entre las causas más habituales que permiten cambiar el apellido figuran haber sido víctima de violencia o maltrato, que el apellido cause daño psicológico, errores en la inscripción registral o que la persona haya sido criada por una figura parental distinta al progenitor biológico. También se contemplan razones vinculadas a la identidad de género o la recuperación de una identidad suprimida.

Vale aclarar que en situaciones de identidad de género, el cambio de nombre y apellido puede tramitarse directamente en el Registro Civil sin intervención judicial, de acuerdo con la normativa vigente.

