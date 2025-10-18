Revelan por qué Laurta, el doble femicida, se cambió el apellido paterno: en qué casos es posible hacerlo

Por disposición judicial, el detenido permanece alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, en una celda individual bajo vigilancia constante mediante cámaras, ante el riesgo de que intente atentar contra su vida.

En qué casos es posible cambiar el apellido paterno en Argentina

laurta

En Argentina, el cambio de apellido es un procedimiento judicial, que solo se autoriza cuando existen causas fundadas, como violencia familiar, abandono, daño psicológico o vínculos con delitos graves.

En los casos más simples, como corregir errores registrales o alterar el orden de los apellidos, el trámite puede realizarse de forma administrativa en el Registro Civil. Sin embargo, cuando se busca suprimir o reemplazar un apellido por completo, el juez solicita informes psicológicos y sociales para determinar cómo afectaría la modificación a la identidad del solicitante.

Además, se publica un edicto para garantizar la transparencia del proceso y permitir que terceros con interés legítimo puedan oponerse. Solo después de esa evaluación, el magistrado dicta la resolución que aprueba o rechaza el pedido.

Entre las causas más habituales que permiten cambiar el apellido figuran haber sido víctima de violencia o maltrato, que el apellido cause daño psicológico, errores en la inscripción registral o que la persona haya sido criada por una figura parental distinta al progenitor biológico. También se contemplan razones vinculadas a la identidad de género o la recuperación de una identidad suprimida.

Vale aclarar que en situaciones de identidad de género, el cambio de nombre y apellido puede tramitarse directamente en el Registro Civil sin intervención judicial, de acuerdo con la normativa vigente.